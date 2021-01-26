AK Partili Savaş; "Çam fıstığına coğrafi işaret ilanı için süreçler tamamlanmak üzere"

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın'da yetişen çam fıstığının coğrafi işaret tescili ilanı için sürecin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş Aydın'daki fıstık üreticisini sevindirdi. Bu güne kadar Aydın'da yetişen kestane, incir, memecik zeytinyağı, Bozdoğan Cevizli Sucuğu, Çine Köftesi, Dalama Tandırı, Dikmen Çiçek Balı, Dikmen Kekik Balı, Germencik Ekşili Tavuk Yemeği, Karacasu Çömleği ve Pidesine coğrafi işaret alınarak ürünler tescillenirken, çam fıstığı üreticisine de müjdeyi Savaş verdi. Milletvekili Savaş, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Coğrafi İşaretler Danışmanı Huriye Özener ile birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’ı ziyaret etti.

Aydın'ın bereketli topraklara sahip olduğunu ifade eden Mustafa Savaş, "Aydınımızın özel lezzetlerinden olan çam fıstığımızın coğrafi işaret ilanı için süreçler tamamlanmak üzere. Bereketli topraklarımızın her bir ürünü çok kıymetli. Potansiyelimizi daha yükseklere çıkarmak için elbirliğiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.



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