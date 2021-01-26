Kuşadası’nda otele kumar operasyonu, 5 kişi gözaltına alındı

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polisin bir otele gerçekleştirdiği kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde kumar oynandığı yolunda ihbar alan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otele operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında kumar oynandığını tespit eden polis ekipleri, masa üzerinde bulunan paralar, oyun kağıtları ve oyun pullarını muhafaza altına aldı. Olayla ilgili olarak kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 şüpheli ile otel sorumlusu Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler ile ilgili yasal işlem yapılırken, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçundan da 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 282. Maddesince kişi başı 3 bin 450 TL idari para cezası kesildi.



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