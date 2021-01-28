Bozdoğan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi



Bahattin ALBAYRAK / BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için belediyeye bağlı ekipler iş makineleri, grayder ve kar küreme araçları ile çalışmalarını sürdürüyor.

Bozdoğan'ı etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, belediyeye bağlı iş makineleri, grayder ve kar küreme araçları ile açılırken, tuzlama çalışması yapıldı. Yol açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, "Akşam saatlerinde başlayan özellikle yüksek rakımlı mahallelerimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, belediye ekiplerimiz tarafından meydana gelebilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve bölgemizdeki günlük yaşamın aksamaması için öncelikle ana yollarda iş makinalarımız ve personelimizle birlikte çalışmalarımıza ara vermeksizin devam ediyoruz. Halkımızın, buzlanma riski nedeniyle daha dikkatli olmalarını ve üzüleceğimiz hadiselerle karşılaşmamak için trafik kurallarına özellikle uymalarını istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Bozdoğan Bahattin ALBAYRAK

2021-01-28 21:44:26



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