Kar Eğlencesi dönüşü vatandaşın yardımına Söke Belediyesi yetişti

Aydın’ın Söke ilçesinde yıllar sonra yağan kar ve oluşturduğu bembeyaz manzarayı görmeye giden bazı vatandaşlar, dönüş yolunda zor anlar yaşadı.

Akşamüzeri saatlerinde kar yağışının devam etmesi nedeniyle orman yolları karla kaplandı. Diğer taraftan hava sıcaklığının giderek daha da düşmesi nedeniyle buzlanma da artınca, sürücüler dönüş yolunda sıkıntı yaşadı. Yardımlarına ise Söke Belediyesi ekipleri yetişti. Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı şantiye ekipleri Söke’ye bağlı Ağaçlı Mahallesi civarı ve Ovacık yaylası mevkiinde iş makineleri yollardaki kar ve buzu temizledi. Sıkıntı yaşayan vatandaşlara ve sürücülere yardım edildi.

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