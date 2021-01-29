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Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçe çalışanları kahvaltıda buluştu Mobil ikram aracı, bu kez yeşilin mimarlarına servis yaptı

İHA

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçe çalışanları kahvaltıda buluştu Mobil ikram aracı, bu kez yeşilin mimarlarına servis yaptı

Kuşadası Belediye Başkan vekili Özgün Limoncu, kenti daha yeşil ve modern bir görünüme kavuşturmak için sabahın erken saatlerinde iş başı yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin kahvaltı sofrasına oturdu. Limoncu, kahvaltının ardından işçilerle sohbet ederek sorunlarını dinledi.
Kuşadası Belediyesi birimlerini ziyaret ederek personelin sorunlarını dinleyen Belediye Başkan Vekili Özgün Limoncu’nun son durağı Park ve Bahçeler Müdürlüğü oldu. Sabah kahvaltısını Mobil İkram Aracı’ndan servis edilen sıcak çay ve simit eşliğinde işçilerle yapan Başkan Vekili Limoncu’ya başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti. Kahvaltının ardından bir süre işçilerle sohbet eden Limoncu, Kuşadası’nda yaşanan değişime verdikleri emekten dolayı Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline teşekkür etti.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin çalışmalarını daha yeşil bir Kuşadası hedefiyle yürüttüğünü belirten Belediye Başkan Vekili Özgün Limoncu, “Kuşadası sizin dokunuşlarınızla çok daha güzel bir hale geliyor. Sabahın erken saatlerinden başlayarak gece yarısına kadar mesai yapıyorsunuz. Verdiğiniz emeği asla tartışamayız. Belediye Başkanım Sayın Ömer Günel ve kurumum adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim” diye konuştu.

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