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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da hurda ve ikinci el eşya satışına düzenleme getirildi

İHA

Aydın’da hurda ve ikinci el eşya satışına düzenleme getirildi

Aydın’da hırsızlığın önüne geçebilmek adına hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan ve incir, zeytin işlemesi yapan işletmeler ile ilgili yeni kararlar alınırken alım satımlarda da “İkinci El Alım Satım Belgesi” düzenlenmesi zorunluluğu getirildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca suçlarla mücadele ve suçun işlenmesini önlemeye yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Aydın’da meydana gelen hırsızlık olaylarında çoğunlukla cep telefonu, bilgisayar, bakır kablo, incir, zeytin gibi ürünlerin çalındığı tespit edildi. Elde edilen verilerle birlikte suçun işlenmesini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında da Aydın genelindeki ikinci el eşya, hurda alım satımı yapan ve incir, zeytin işlemesi yapan işletmeler ile ilgili yeni kararlar alındı. Çalınan eşyaların ikinci el piyasasında kolayca satılabilmesini ve çalıntı olduğunu bilmeden ürünü satın alan vatandaşların mağduriyetini önlemeye yönelik alınan karar Aydın il sınırlarını kapsarken, ülke geneline de örnek oldu.
“Suçların önlenmesi en önemli hedeflerden”
Alınan kararlar kapsamında Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada “İlimiz genelinde meydana gelen asayiş olaylarından ‘Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar’ ile ilgili yapılan incelemede, şüphelilerin genellikle kolay yoldan paraya çevirebildikleri cep telefonu, bilgisayar, beyaz eşya, inşaat malzemeleri, bakır kablo, bakır eşyalar, maddi değeri bulunan her türlü hurda malzeme ile tarım ürünlerinden incir ve zeytin gibi meyve ve sebzelerin alım satımını yapan şahıslara satarak haksız kazanç elde ettikleri, ayrıca suçtan elde edilen eşyayı bilmeyerek satın alan vatandaşlarımızı da mağdur duruma düşürdükleri tespit edilmiştir. Malvarlığına karşı işlenen suçların önlenmesi, önleyici kolluk hizmetlerinin en önemli hedeflerinden biridir. Suçların türü ve yapısal özellikleri de dikkate alınarak, önceden tedbirler almak suretiyle suç işlenmesinin önüne geçilebilmektedir. Bu itibarla, kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için, ilimiz sınırları içerisinde hurda, ikinci el eşya alımı satımlarının yapıldığı işletmeler ile incir ve zeytin işlemesinin yapıldığı işletmelerde uygulanacak yeni kararlar alınmıştır” ifadelerine yer verildi.
“İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi düzenlenecek”
Aydın il sınırları içerisinde hurda, ikinci el eşya alım satımlarının yapıldığı işletmeler ile incir ve zeytin işlemesinin yapıldığı işletmeler hakkında alınan kararlar şu şekilde; Kamera sistemi kurularak yapılan işlemler kayıt altına alınacak ve envanteri tutulacak. Seyyar hurdacılık yapan şahıslar Belediye ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerinden gerekli belgeleri almadan faaliyet yürütmeyecek. Muhtarlar bölgelerinde belgesiz seyyar hurdacılık yapan şahıslar olduğunu öğrendiklerinde kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirecek. Hurdacılık yapan işyerlerinin Belediye ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından denetlenmesi, denetiminde özellikle bakır hurdacılığı yapan işletmelerin kayıt ve belgelerinin toplanması ve kontrolünün yapılması sağlanacak. İkinci el eşyaların alım ve satımında ilk fatura veya belgelerin alım/satımı sırasında ibrazı zorunlu olacak. İkinci el eşya alımı satımı yapılan yerler kolluk kuvvetlerince sıkça kontrol edilecek ve hırsızlığa konu malzemeleri almamaları konusunda ilgililer ikaz edilecek. Hurda malzeme, bakır tel satın alan hurdacı ve işletmeler ile İkinci el eşya alımı yapanlar, incir ve zeytin ürünü işleme tesisleri “İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi” şeklinde kayıt tutacaklar ve talep edilmesi halinde bu belgeleri kolluk kuvvetlerine ibraz edecekler. İkinci el eşyanın cinsine göre modeli, markası, seri numarası, İMEİ numarası, rengi, sayısı ve diğer özellikleri, satıcının adı soyadı, TC. Kimlik numarası ve telefon numarası kayıt altına alınacak, mümkünse ikinci el eşya ve hurda malzemenin fotoğrafı veya görüntüsü kayda alınarak forma işlenecektir.
“Uymayanlara cezai işlem uygulanacak”
Aydın genelinde faaliyette bulunan ilgili işletmelerin, genelgenin yayınlandığı 20 Ocak 2021 tarihten itibaren 2 ay içerisinde, belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekiyor. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler ve şahıslar hakkında adli ve idari işlemler yapılacak. İşyerlerinde gerekli hususları yerine getirmeyen kişilere de 427 TL idari para cezası uygulanırken, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesine ilişkin müeyyidelere uymayanlar hakkında da ayrıca cezai kovuşturma yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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