Kuvvetli fırtına ve sağanak, balık fiyatlarını uçurdu En çok tüketilen balıkların fiyatları cep yakıyor

Olumsuz hava şartları nedeniyle son günlerde balığın az miktarda avlanması, fiyatlarda artışa neden oldu. Kuşadası Balık Pazarı’nda barbun, levrek, çipura gibi en çok ilgi gören ve tüketilen balıkların fiyatları adeta cep yakıyor.

Kuşadası’nda son iki gündür etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur sırasında rüzgarın şiddeti saatte 60 kilometreye kadar ulaştı ve hava sıcaklığı da 2 dereceye kadar düştü. Kuşadası Liman Başkanlığı olumsuz hava şartları nedeniyle bir gün boyunca teknelerin ve diğer deniz araçlarının denize açılmasını yasakladı. Bu durum da en çok balıkçıları etkiledi.

Kuşadası Körfezi’nde hava muhalefeti nedeniyle balık fiyatlarının arttığını kaydeden balıkçılar, iyi havalarda balık miktarının çok ve fiyatlarının ucuz olduğunu, kötü havalarda ise hem balık miktarının azaldığını hem de fiyatların yükseldiğine dikkat çektiler. Murat Kaynak, Eda Özyağcı, Soner Özyağcı ve Kazım Fındık isimli balıkçılar, son günlerde kuvvetli fırtınanın balık fiyatlarını ikiye katladığından yakınarak, bu durumda tüketicilerin balık alamadığını, kendilerinin de para kazanamadığını söyledi.



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