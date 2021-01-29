Aydın’da kar sevinci Vatandaşlar beyaza bürünen dağlara akın etti

Ülke genelinde etkisini gösteren kış şartları pek çok şehirde hayatı olumsuz etkilerken, Aydın’da sevinçle karşılandı. Aydın’da yıllar sonra yüksek kesimlerin beyaza büründüğünü gören vatandaşlar beyaz örtünün keyfini yaşamak için karlı dağlara akın etti. Vatandaşların kar sevincine ortak olan Koçarlı Belediye Başkanı vatandaşların kar sevincine ortak oldu.

Koçarlı İlçesinin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı sebebiyle kar hasreti çeken vatandaşlar soluğu Koçarlı’da aldı. Vatandaşların kar keyfine ortak olan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan “Belediye ekiplerimiz dün geceden bu yana tayakkuzda ve kar yağan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımıza da bu güzelliğin keyfini çıkarmak düşüyor” dedi.

Koçarlı’nın Çulhalar mahallesinde adeta kar bayramı yaşandı. İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı renkli görüntülere sahne oldu. Beyaz örtüye hasret olan Aydınlılar kar olan bölgelerde mangal yakıp doyasıya eğlendi.

Kar yağışı sebebiyle incelemelerde bulunmak üzere sahaya çıkan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan kar topu oynayan çocuklara eşlik etti. Mangal yakıp sucuk pişiren vatandaşlar karlı bir günün keyfini çıkardı. Çocukları dağlara çıkan vatandaşların eğlencelerine eşlik eden Kaplan “ Memleketimin güzel insanlarının yüreği gibi bembeyaz oldu Koçarlı. Ekiplerimiz kar ile mücadelede görevlerinin başında vatandaşlarımıza da bu güzel karın tadını çıkarmak düşüyor” dedi.

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