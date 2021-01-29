ADÜ Öğretim Üyesi Erdem’in kitabı yayınlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Erdem’in ‘Analitik Bilim Felsefesi’ adlı kitabı yayınlandı.
Çalışmada, bilim felsefesinin teorik izdüşümü ve belli başlı bilim felsefecilerinin görüşleri ve çalışmalarının ele alınarak analitik bakış açısıyla değerlendirmeler yapıldığını belirten Prof. Dr. Ali Rıza Erdem, “Çalışmayla bilim felsefesinin neliği hakkında farklı bakış açıları ortaya konmuştur. Çalışmanın, bilim felsefesi aracılığıyla bilimle uğraşanların ve toplumdaki bireylerin bilimi doğru anlaması ve anlamlandırmasında farkındalık oluşturulmasına katkı yapması beklenmektedir” dedi.
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