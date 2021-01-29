"Germencik Belediyesi mali düzlüğe çıkıyor"

Germencik Belediyesi’nde Belediye Başkanı Fuat Öndeş, uyguladıkları şeffaf ve disiplinli mali sistem sayesinde bankaların geçmiş dönemdeki mali disiplinsizlik sebebiyle uyguladığı hacizlerin kaldırıldığını belirtti. Başkan Öndeş, 2021 yılının ilk ayında yaptığı açıklamada hizmet ve yatırımlar devam ederken, geçmiş dönemden gelen şahıs ve firmalara olan borçları önemli derecede erittiklerini söyledi.



Göreve geldiği günden beri mali düzeni sağlamak, geçmiş dönemlerden kalan büyük borç yükünü azaltmak ve bankaların uyguladığı hacizleri kaldırmaya yönelik çalışmalar yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş belediyenin mali düzlüğe çıkmaya başladığını ifade ederek israfı önlediklerini ve tasarruf tedbirleriyle başarılı bir süreç yönettiklerini söyledi. Fuat Öndeş, “Yaptığımız çalışmalarla borçlarımızı önemli ölçüde azalttık, özellikle bankalar tarafından uygulanan hacizlerin yine büyük ölçüde kaldırıldığını ve azalmaya devam ettiğini ifade etmek istiyorum. Amacımız geçmişi suçlamak yada mevcut durumda bahane sunmak değil, hizmet ve yatırımlarımıza durmaksızın devam ediyoruz. Ancak halkın da bunu bilmesi lazım. Çünkü şeffaf belediyecilik ilkesiyle yönetim sergilemek için bu yola çıktık ve vatandaşın ne olup bittiğinden haberi olması gerekiyor” dedi.



Borç ve icralar ile ilgili detay da paylaşan Belediye Başkanı Fuat Öndeş şöyle konuştu; “Keyfi yaklaşımlarla yapılan borçları, alınmayan hizmetlerin faturalarını da ödemek bize nasip oldu. Örneğin Çarıklar Mahallesi köy meydanı, kuran kursu ve lojman yapımı işi ile ilgili bir firmayla anlaşılmış ancak çalışmalar yüzde 40 seviyesindeyken önceki belediye yönetimi tek taraflı olarak ve tamamen keyfi bir yaklaşımla sözleşmeyi feshetmiş. Dolayısıyla firma haklı olarak konuyu adli mercilere taşıyor. O sırada iş bir şekilde başka bir firma aracılığı ile tamamlanıyor. Ancak sözleşmesi feshedilen ve ilk yüklenici olan firma sözleşme gereğince işin yapamadığı kısmını da belediyeden tahsil etmek için icraya başvuruyor. Sonuç olarak ilgili firmaya 377 bin TL ödenmesine hükmediliyor. Faizleri, vekalet ücretlerini de içeren bu tutarı yapılandırma yaparak geri ödeyeceğiz. Tamamen keyfi yaklaşımlarla yarım bıraktırılan işin faturasını yani alamadığımız hizmetin bedelini hizmet almış gibi ödeyeceğiz. Maalesef ödediğimiz borçların önemli bir kısmı bu keyfi yaklaşımlarla meydana gelmiş durumda. Yönetim olarak bizler çalışmalarımıza devam edecek, belediyemizi her anlamda yükseltmeyi sürdüreceğiz" dedi.



Ödedikleri borçlar içerisinde 2015 yılında dönemin belediye yönetimince işten çıkarılan personellerin lehine olan mahkeme kararlarının keyfi bir şekilde uygulanmaması sebebiyle oluşan borçların da olduğunu kaydeden başkan Öndeş, Sadece bir personele ilişkin 200 bin TL’si SGK cezası, 240 bin TL’si geriye dönük 4 yıllık sosyal ve mali hakları içeren maaşı olmak üzere yaklaşık 440 bin TL cezayla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Faiziyle beraber ödenecek bu tutarın sadece bir personel için olduğunu düşündüğünüzde tabloyu daha net görebilirsiniz. İşte liyakat ve ciddiyetten uzak, keyfiyetle sürdürülen bir belediyecilik anlayışının nelere mal olabileceğini iki basit örnekle kamuoyuna sunmak istedik. Çünkü bu para milletin parası, halkımız için yatırıma, hizmete dönüştürülmesi gerekirken biz geçmişin tazminatını ödüyoruz. Tüm bunlara rağmen Germencik Belediyesi olarak şeffaf ve insan odaklı belediyecilik anlayışıyla güçlü, kurumsal ve sürdürülebilir bir mali altyapı tesis ettik. Tüm zorlukları sizlerin de desteğiyle kısa sürede aşacağız” ifadelerini kullandı.



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