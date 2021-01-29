"Germencik Belediyesi mali düzlüğe çıkıyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Germencik Belediyesi mali düzlüğe çıkıyor"

İHA

"Germencik Belediyesi mali düzlüğe çıkıyor"

Germencik Belediyesi’nde Belediye Başkanı Fuat Öndeş, uyguladıkları şeffaf ve disiplinli mali sistem sayesinde bankaların geçmiş dönemdeki mali disiplinsizlik sebebiyle uyguladığı hacizlerin kaldırıldığını belirtti. Başkan Öndeş, 2021 yılının ilk ayında yaptığı açıklamada hizmet ve yatırımlar devam ederken, geçmiş dönemden gelen şahıs ve firmalara olan borçları önemli derecede erittiklerini söyledi.

Göreve geldiği günden beri mali düzeni sağlamak, geçmiş dönemlerden kalan büyük borç yükünü azaltmak ve bankaların uyguladığı hacizleri kaldırmaya yönelik çalışmalar yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş belediyenin mali düzlüğe çıkmaya başladığını ifade ederek israfı önlediklerini ve tasarruf tedbirleriyle başarılı bir süreç yönettiklerini söyledi. Fuat Öndeş, “Yaptığımız çalışmalarla borçlarımızı önemli ölçüde azalttık, özellikle bankalar tarafından uygulanan hacizlerin yine büyük ölçüde kaldırıldığını ve azalmaya devam ettiğini ifade etmek istiyorum. Amacımız geçmişi suçlamak yada mevcut durumda bahane sunmak değil, hizmet ve yatırımlarımıza durmaksızın devam ediyoruz. Ancak halkın da bunu bilmesi lazım. Çünkü şeffaf belediyecilik ilkesiyle yönetim sergilemek için bu yola çıktık ve vatandaşın ne olup bittiğinden haberi olması gerekiyor” dedi.

Borç ve icralar ile ilgili detay da paylaşan Belediye Başkanı Fuat Öndeş şöyle konuştu; “Keyfi yaklaşımlarla yapılan borçları, alınmayan hizmetlerin faturalarını da ödemek bize nasip oldu. Örneğin Çarıklar Mahallesi köy meydanı, kuran kursu ve lojman yapımı işi ile ilgili bir firmayla anlaşılmış ancak çalışmalar yüzde 40 seviyesindeyken önceki belediye yönetimi tek taraflı olarak ve tamamen keyfi bir yaklaşımla sözleşmeyi feshetmiş. Dolayısıyla firma haklı olarak konuyu adli mercilere taşıyor. O sırada iş bir şekilde başka bir firma aracılığı ile tamamlanıyor. Ancak sözleşmesi feshedilen ve ilk yüklenici olan firma sözleşme gereğince işin yapamadığı kısmını da belediyeden tahsil etmek için icraya başvuruyor. Sonuç olarak ilgili firmaya 377 bin TL ödenmesine hükmediliyor. Faizleri, vekalet ücretlerini de içeren bu tutarı yapılandırma yaparak geri ödeyeceğiz. Tamamen keyfi yaklaşımlarla yarım bıraktırılan işin faturasını yani alamadığımız hizmetin bedelini hizmet almış gibi ödeyeceğiz. Maalesef ödediğimiz borçların önemli bir kısmı bu keyfi yaklaşımlarla meydana gelmiş durumda. Yönetim olarak bizler çalışmalarımıza devam edecek, belediyemizi her anlamda yükseltmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Ödedikleri borçlar içerisinde 2015 yılında dönemin belediye yönetimince işten çıkarılan personellerin lehine olan mahkeme kararlarının keyfi bir şekilde uygulanmaması sebebiyle oluşan borçların da olduğunu kaydeden başkan Öndeş, Sadece bir personele ilişkin 200 bin TL’si SGK cezası, 240 bin TL’si geriye dönük 4 yıllık sosyal ve mali hakları içeren maaşı olmak üzere yaklaşık 440 bin TL cezayla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Faiziyle beraber ödenecek bu tutarın sadece bir personel için olduğunu düşündüğünüzde tabloyu daha net görebilirsiniz. İşte liyakat ve ciddiyetten uzak, keyfiyetle sürdürülen bir belediyecilik anlayışının nelere mal olabileceğini iki basit örnekle kamuoyuna sunmak istedik. Çünkü bu para milletin parası, halkımız için yatırıma, hizmete dönüştürülmesi gerekirken biz geçmişin tazminatını ödüyoruz. Tüm bunlara rağmen Germencik Belediyesi olarak şeffaf ve insan odaklı belediyecilik anlayışıyla güçlü, kurumsal ve sürdürülebilir bir mali altyapı tesis ettik. Tüm zorlukları sizlerin de desteğiyle kısa sürede aşacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GEKA yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi GEKA’ya Bakanlıktan onay çıktı
YEREL HABERLER GEKA yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi GEKA’ya ...
Minik Masal'dan Başkan Atay'a teşekkür
YEREL HABERLER Minik Masal'dan Başkan Atay'a teşekkür
Genç Kızdan 2 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Genç Kızdan 2 gündür haber alınamıyor
Baharın müjdecisi bademler mevsimi şaşırdı
YEREL HABERLER Baharın müjdecisi bademler mevsimi şaşırdı
(İbrahim abi)ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi sektör işbirliği
YEREL HABERLER (İbrahim abi)ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi sektör ...
ADÜ Öğretim Üyesi Erdem’in kitabı yayınlandı
YEREL HABERLER ADÜ Öğretim Üyesi Erdem’in kitabı yayınlandı
Aydın’da ithalat ve ihracat arttı
YEREL HABERLER Aydın’da ithalat ve ihracat arttı
Nazilli Belediyespor'a son dakika tesellisi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'a son dakika tesellisi
Çine’de ekmek fırınları denetlendi 4 işletmeye idari yaptırım uygulandı
YEREL HABERLER Çine’de ekmek fırınları denetlendi 4 işletmeye idari ...
Aydın’da kar sevinci Vatandaşlar beyaza bürünen dağlara akın etti
YEREL HABERLER Aydın’da kar sevinci Vatandaşlar beyaza bürünen ...
Kuvvetli fırtına ve sağanak, balık fiyatlarını uçurdu En çok tüketilen balıkların fiyatları cep yakıyor
YEREL HABERLER Kuvvetli fırtına ve sağanak, balık fiyatlarını ...
Aydın'ın Uludağ'ı beyaz örtü ile kaplandı
YEREL HABERLER Aydın'ın Uludağ'ı beyaz örtü ile kaplandı
Arabalar buz tuttu, vatandaşlar zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Arabalar buz tuttu, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Aydın’da hurda ve ikinci el eşya satışına düzenleme getirildi
YEREL HABERLER Aydın’da hurda ve ikinci el eşya satışına düzenleme ...
Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçe çalışanları kahvaltıda buluştu Mobil ikram aracı, bu kez yeşilin mimarlarına servis yaptı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçe çalışanları ...
Kuşadalılar, kar görmek için yüksek kesimlere akın etti
YEREL HABERLER Kuşadalılar, kar görmek için yüksek kesimlere akın ...
Kuşadası’nda inşaat faaliyetleri için yeni düzenleme yapıldı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda inşaat faaliyetleri için yeni düzenleme ...
9 yıl sonra kar Didim’de kar sevinci
YEREL HABERLER 9 yıl sonra kar Didim’de kar sevinci
Aydın Devlet Hastanesi, başarısını tescilledi Tescilli “Kalp Merkezi” ünvanını aldı
YEREL HABERLER Aydın Devlet Hastanesi, başarısını ...
Kuşadası´nda kırsal mahallelerin kar nedeniyle kapanan yolları açıldı
YEREL HABERLER Kuşadası´nda kırsal mahallelerin kar nedeniyle ...
Kuşadası Belediyesi karla kaplı yolları ulaşıma açtı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi karla kaplı yolları ulaşıma açtı
Kar Eğlencesi dönüşü vatandaşın yardımına Söke Belediyesi yetişti
YEREL HABERLER Kar Eğlencesi dönüşü vatandaşın yardımına Söke ...
Bozdoğan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Bozdoğan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kuşadası'nda yeni yılın ikinci kar sürprizi
YEREL HABERLER Kuşadası'nda yeni yılın ikinci kar sürprizi