Büyükşehir çalıştı vatandaş yaylada kar keyfi yaşadı

Aydın Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken, vatandaşlar da karın keyfini çıkarmak için Paşa Yaylası’na akın etti.



Doğanın büyüleyici beyaz örtüsü olan kar, Aydın’ın ormanlar ile buluştu ve keyfine doyum olmayan görüntüler ortaya çıkardı. Etkisini hissettiren soğuklar ile birlikte kış aylarında beklenen kar yağışı; Aydın’ın birçok ilçesinde etkisini gösterdi. Aydınlıların uğrak yeri olan Paşa Yaylası da karın etkisi altında kaldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için hazırlıklı olarak bekleyen araçları ile Aydın’ın pek çok noktasında olduğu gibi yoğun kar yağışı olan Paşa Yaylası’nda da çalışmalarını sürdürüyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarını 24 saat boyunca sürdüren Büyükşehir ekipleri, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmasına müsaade etmedi. Kar yağışı ile birlikte Paşa Yaylası’na akın eden vatandaşlar, beyaz örtünün keyfini çıkardı. Karla birlikte oluşan büyüleyici görüntü kadar etkileyici bir başka görüntü de çocukların karla oynarken ki mutlulukları oldu.



Kuşadası’ndan geldiklerini belirten bir vatandaş, “Kar gören masum Kuşadalılar olarak buradayız. Büyükşehir’in tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla buraya sorunsuz çıkabildik” şeklinde bilgi verirken bir başka vatandaş, “Çocuklarla birlikte karın keyfini çıkarmak, sucuk ekmek yapmak için geldik. Büyükşehir çalışıyor, Özlem ablamızı seviyoruz” diye konuştu. Çocuklarıyla birlikte karın keyfini çıkartan bir başka vatandaş ise; “Aydınımıza kar yağdığı için çok mutluyuz, biz de artık kar sevincini yaşıyoruz” dedi.



Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada vatandaşların her türlü ihtiyaçları için 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi’ni arayabileceği bilgisi verildi.



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