Efeler’de ikamet yangını Yangında evde bulunan iki yavru kedi telef oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında evde bulunan iki yavru kedi telef oldu.

Yangın, Efeler’de Güzelhisar Mahallesi Albay Şefik Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde saat 15.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın üçüncü katındaki dairede yaşayan ev sahibi işten eve geldiği sırada oturma odasından dumanların çıktığını fark etti. Hemen durumu 112 itfaiye ekiplerine haber veren ev sahibi, ekipler gelene kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede büyüyen yangında evde bulunan 2 yavru kedi telef olurken, yangın apartmandaki diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

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