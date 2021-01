Belediye yönetiminden hayvan bakım merkezine ziyaret

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Özgün Limoncu, Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Çalışanlardan barınaktaki hayvanların durumu hakkında bilgi alan Limoncu, “Merkezimizdeki yenileme çalışmalarında sona gelindi. Çalışmalar tamamlandığında can dostlarımız çok daha rahat ve huzurlu bir ortama kavuşacak” dedi.

Yıl boyunca 2 bine yakın kedi ve köpeğe ev sahipliği yapan Kuşadası Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki iyileştirme çalışmalarında sona gelindi. Bu kapsamda, bugüne kadar hayvanların barındığı alanların eskiyen demirleri sökülüp, yerlerine yenileri takıldı. Kedilerin bakıldığı kafeslerin çatıları değiştirildi. Ameliyat ve kısırlaştırma işleminin yapıldığı ana binanın dış cephesi ile içerisindeki odaların duvarları boyandı. Çevre ve peyzaj düzenlemesinin de gerçekleştirileceği hayvan barınağında, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri de altyapı çalışması yapacak. Böylece can dostlar emin ellerde daha modern bir yaşam alanına kavuşacak.

Kuşadası Başkan Vekili Özgün Limoncu, Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek yürütülen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve Kuşadası eski Kaymakamı Mustafa Ayhan’ın da eşlik ettiği ziyarette, Başkan Vekili Limoncu, Sağlık İşleri Müdürlüğü personelinden barınaktaki bakım ve onarım işlemleri hakkında bilgi aldı. Limoncu, daha sonra Mobil İkram Aracı’ndan servis edilen sıcak çorba ve çay eşliğinde çalışanlarla sohbet etti.

Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde can dostlara çok iyi bakıldığını belirten Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Özgün Limoncu, “Hayvan sever hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Buradaki hayvanların gerekli olan bütün ihtiyaçları anında karşılanıyor. Rehabilitasyonları, beslenmeleri, tedavileri ve kısırlaştırmaları yönetmelik maddeleri doğrultusunda yapılıyor. Can dostlarımız, Aydın Büyükşehir Belediyemizin ve hayvan sever hemşehrilerimizin desteği ile merkezimizde en iyi ve güvenli koşullarda yaşamlarını sürdürmektedir” diye konuştu.

