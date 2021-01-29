Kuşadası'nda 6 uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Kuşadası’nda polis ekiplerinin gerçekleştirdiği 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şüpheli de gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde 6 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Kuşadası genelinde, şehrin girişçıkışlarında ve mahallelerde yapılan çalışmalar da ihbar ve şüphe üzerine yürütülen çalışmalarda toplam 200 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan polis ekipleri, 7 şüpheliyi de yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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