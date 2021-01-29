Aydın Ticaret Borsası’nda yılın ilk meclis toplantısı gerçekleşti

Aydın Ticaret Borsası’nda 2021 yılının ilk meclis toplantısı Covid19 tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleşti.



Aydın Ticaret Borsası 2021 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel başkanlığında, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve meclis üyelerinin katılımı ile online olarak gerçekleştirildi.



2021 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel’in 2021 yılının Aydın ilinin beraberinde ülkemizin iktisadi kalkınma ve büyüme hedeflerine ulaşacağı, üretim ve ihracatta yükseleceği bir yıl olması temennisinde bulunduğu açış konuşması ile başladı. Video konferans ile gerçekleşen Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda, 2020 yılı Stratejik İş Planı ve 2020 yılı faaliyetleri görüşülerek Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel başkanlığında Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve meclis üyelerinin katılımıyla 2020 yılının genel değerlendirmesi yapıldı.



Erdel, Aydın Ticaret Borsası olarak 2020 yılında pandemiye rağmen özverili bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini, Aydın Ticaret Borsası olarak katılım göstermiş oldukları toplantılarda üyelerinin öneri ve isteklerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ilettiklerini dile getirdi. Ulusal ve uluslararası pazarda üretim ve ticaretin daha kolay ve güvenli hale gelmesini ümit ettiklerini dile getiren Erdel, salgın sürecinin en kısa sürede atlatılıp normalleşme adımlarının ivedilikle gerçekleşmesini temenni etti.



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