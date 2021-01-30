Nazilli’de 36 kişi bir evde kumar oynarken yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uzun süredir takip edilen bir eve yapılan baskında 36 kişi kumar oynarken yakalandı. Polisi bile şakına çeviren olayda pandemiye rağmen 140 metrekare evde 36 kişinin kumar oynaması pes dedirtti.

Nazilli’de bu kadarına pes dedirten olayda evde kumar oynarken yakalanan 36 kişiye ceza yağdı. Nazilli Emniyeti tarafından bir süredir takip edilen Ocaklı Mahallesinde bir eve yapılan baskında polisler bile şaşkınlıklarını gizleyemedi. 140 metrekare evde 36 kişi kumar oynarken yakalandı. Evde yapılan aramada kumar oynamak amacıyla kullanılan; 16 adet mor ve beyaz renkli 500 Main Event yazılı pul, 13 adet değişik renkte ve sayıda okey taşı, çeşitli renklerde ve boylarda 28 adet pul, 1 adet hesapların tutulduğu ajanda, 12 deste iskambil kağıdı ve 550 euro para ele geçirildi.

İkamet içerisinde bulunan 36 şahsa kumar oynamaktan kabahatler kanununun ilgili maddesi gereğince toplam 48 bin 96 TL ve Covid19 tedbirlerini ihlalden toplam 15 bin 372 TL idari para cezası olmak üzere toplam 63 bin 428 TL idari para cezası uygulanarak ikamet sahibi M. D. (49) isimli şahsa ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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