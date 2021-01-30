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Aydın filede PTT'ye konuk

DHA

Aydın filede PTT'ye konuk


AYDIN, (DHA) - MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son 3 maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Vitra (D) ve Nilüfer Belediyespor'a yenilerek düşüşe geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda PTT ile karşı karşıya gelecek. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Maçı Misli.Com Web ve Mobil TV naklen yayınlayacak.
Ligde 38 puanı bulunan Aydın ekibi ilk yarıda evinde 3-1 yendiği 39 puanlı rakibini dış sahada da dize getirmeyi hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)
2021-01-30 11:46:27

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