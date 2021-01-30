Uyuşturucu tacirleri, Aydın polisinden kaçamadı

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Aydın’da narkotik ekiplerince durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilirken suçlular narkotik köpeği Tina’dan kaçamadı.

Aydın’a il dışından yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, 48 BG 774 plakalı aracı İzmir otobanında durdurdu. Narkotik dedektör köpeği Tina ile birlikte araçta yapılan arama sonucunda aracın motor kaputunda akü bölümüne gizlenmiş 33 gr. sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, araç içerisinde bulunan 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Bilal Mahir C. ile Aydın D. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından Bilal Mahir C. tutuklanırken, Aydın D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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