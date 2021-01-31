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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’ın ithalat rakamları arttı

İHA

Aydın’ın ithalat rakamları arttı

TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı dış ticaret istatistiklerinde Aydın’da ithalatın büyük oranda artması dikkat çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı, Aralık ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Denizli, Muğla ve Aydın’ı kapsayan raporlara göre ithalat diğer iki ilde azalırken Aydın’da yüzde 72 oranında arttı. Yayınlanan verilere göre Muğla’da ihracat yüzde 47,2 arttı, ithalat yüzde 11,9 azaldı, Denizli’de ise ihracat yüzde 32,2 arttı, ithalat yüzde 3,6 azaldı. Aynı bölge içerisinde yer alan Aydın’a bakıldığında ise ihracatın diğer iki ile oranla yüzde 13,9 gibi düşük bir oranda artış göstermesi ve ithalatın da yüzde 72,6 gibi yüksek bir oranda artması dikkat çekti.
“Çin’den Aydın’a ithalat yolculuğu”
Aydın’da Aralık ayında en fazla ithalat yapılan ülke 5 milyon 927 bin dolar ile Çin olurken, Çin’i sırasıyla 2 milyon 334 bin dolar ile Brezilya ve 2 milyon 285 bin dolar ile Almanya izledi. İlk üç ülkeye bakıldığında toplam ithalat değeri 10 milyon 546 bin dolar oldu.
Muğla’da en fazla ithalat yapılan ülke Fas olurken, ithalat değeri ise 10 milyon 580 bin dolar olarak gerçekleşti. Denizli’de ise en fazla ithalat 23 milyon 605 bin dolar ile Kazakistan’dan yapıldı.
Muğla ve Denizli illerinin en fazla ithalat yaptığı ülkelerin ithalat değerlerine bakıldığında Aydın’da ithalatın artmasına rağmen en fazla ithalat yaptığı ilk üç ülkenin toplam değeri, diğer iki ilden daha az oldu.
“Aydın’dan Avrupa’ya”
Aydın’dan, Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke ise 8 milyon 196 bin dolar ile İtalya oldu. İtalya’yı 7 milyon 15 bin dolar ile İspanya ve 5 milyon 808 bin dolar ile ABD izledi. İlk üç ülkeye bakıldığında toplam ihracat değeri 73 milyon 291 bin dolar oldu.
Muğla’da en fazla ihracat yapılan ülke 10 milyon 159 bin dolar ile Japonya oldu. Denizli’de ise en fazla ihracat 51 milyon 272 bin dolar ile Birleşik Krallık’tan yapıldı.
İhracat verilerine bakıldığında şehir ekonomisinin kalkınmasını sağlayan önemli gelirlerden olan ihracat da Denizli’nin sadece Birleşik Krallık’tan yaptığı ihracat değerinin yüksek olması dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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