Aydın’a fırtına uyarısı

Aydın’da bu gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürülüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Aydın il genelinde güneygüneydoğudan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; kuvvetli (4060 km/saat) ve yer yer fırtına (5070 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.