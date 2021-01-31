Aydın’da trafik kazası: 1 ölü

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İrfan Tuncar (77) idaresindeki 09 AD 520 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisi ile kazada ağır şekilde yaralanan Tuncar, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tuncar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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