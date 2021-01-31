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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arabanın tavanına mermi saplandı

İHA

Arabanın tavanına mermi saplandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir vatandaş arabasının tavanına saplanan mermiyi görünce şok oldu.
Olay, Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde aracını temizlemek için aşağıya inen site sakini, arabasının yanına geldiğinde gördüğüne inanamadı. Arabasının tavanına saplanmış halde olan mermiyi gören vatandaş hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Arabasını geçtiğimiz Perşembe günü park ettiğini ifade eden vatandaş olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiğini bilmediğini, sabah arabasının yanına geldiğinde tavandaki mermiyi gördüğünü belirtti. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri araçta ve site çevresinde araştırma yaparken bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri de araca saplı halde bulunan ve yorgun mermi olarak tabir edilen mermiyi incelemeye aldı. Aracın tavanında maddi hasar oluşurken polis ekipleri, ateş eden kişinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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