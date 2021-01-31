Otomobil takla attı: 1'i ağır, 3 yaralı



Cemal YILDIRIM / AYDIN, (DHA) - AYDIN´ın Efeler ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. Kazada, 1´i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-İzmir Karayolu üzeri Kardeşköy-Osmanbükü yolunda meydana geldi. Eyüp Emul yönetimindeki 06 DV 0949 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce direğe çarptı, daha sonra ise takla atarak sulama kanalına çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 3 kişiyi çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından, sürücü ile araç içerisinde bulunan Davud Emul (13) ile Harun Emul (18) Atatürk Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Davud Emul'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Merkez Cemal YILDIRIM

2021-01-31 20:52:44



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