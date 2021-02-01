Kuşadası Belediyesi’nden huzurevi ve şehit aileleri derneği açıklaması

Kuşadası Belediyesi tarafından sosyal medyada polemik yapılan huzurevi ve şehit aileleri ve gaziler derneği ile ilgili açıklama yapıldı.

Yazılı olarak yapılan açıklamada, “ Belediyemize bağlı ARYA AŞ. tarafından işletilmekte olan Kuşadası Huzurevi’nin bilindiği gibi karot sonuçları ile Makina Mühendisleri Odası’na yaptırdığımız kalorifer tesisatı ve kazan incelemesi olumsuz olarak raporlanınca vakit kaybetmeksizin acil eylem planımızı yapmıştık. Bu kapsamda huzurevinde konaklayan büyüklerimizi Kaleiçi mevkiindeki Öğretmen Evi’ne yerleştirmiştik. Huzurevi sakini 28 büyüğümüzden 18'i akrabalarının yanına ya da çevre illerdeki huzurevlerine yerleşmeyi tercih etmiştir. Kuşadası Öğretmen Evi’nde ise halen 10 büyüğümüz kalmaktadır. Huzurevimizde çalışmakta olan tüm personelimiz görevlerinin başındadır. Her gün üç ana ve iki ara olmak üzere toplam beş öğün yemek, huzurevi binamızda hazırlanarak kendilerine ulaştırılmaktadır. İlaç takipleri ve günlük sağlık kontrolleri hemşiremiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Öte yandan tüm huzurevi sakinlerimizin Kovid19 aşılarının yapılması sağlanmıştır. Büyüklerimiz bizlere emanettir ve tüm ihtiyaçları eksiksiz olarak tarafımızca karşılanmaktadır. Herhangi bir mağduriyet yaşamalarına izin vermemiz söz konusu dahi olamaz. Huzurevi sakinlerimizin istedikleri yerlere nakillerinin sağlanması için gerekli destek verilecektir. Bu konuda Aydın SGK il müdürlüğüyle görüşmelerimiz devam etmektedir. Ayrıca Davutlar Mahallesi’ne bir bakım ve rehabilitasyon merkezi kazandırmak için en kısa süre içerisinde çalışmalara başlayacağız “ denildi.

Şehit aileleri ve gaziler derneğiyle ilgili de değerlendirme yapılan açıklamadada, şu görüşlere yer verildi: “ Gündemimizdeki bir diğer konu ise, Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği’nin hali hazırda bulunduğu alanın tahliyesiyle ilgili. Bilindiği üzere mevcut alan amacına uygun olarak kullanılmayıp ticarethane haline getirilmiştir. Ancak yasal olarak alanın kullanımı tamamen park ve yeşil alandır. Bu konuda vatandaşların CİMER’e yaptığı şikayetler sebebi ile dernek yönetimine başka bir alan teklif edilmiştir. Teklifimizde belediyemize ait olan Güverircinada Yolu üzerindeki iş hanı içerisinde (saat kulesi altı) 116 metrekarelik kapalı işyerinin tahsisi uygun görülmüştür. Kuşadası’nın en merkezi yerinde ve mevcut kullanılan alandan 3 kat daha büyüklükteki bu noktaya taşınılması halinde taşınma ve diğer gereksinimlerin de belediyemizce karşılanacağı dernek yönetimine bildirilmiştir. Bu konuda dernek yönetiminin cevabı beklenmektedir. Hali hazırdaki alanın amacına uygun olarak düzenlenmesi yasal bir mecburiyettir. Belediyemiz her zaman Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği’nin yanında olacaktır"



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