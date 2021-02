Milyonlarca insanı doyuruyorlar, kendileri ekmeğe muhtaç Egeyi doyuran şehrin atlı çocukları günlük 50 lira kazanınca mutlu oluyorlar

Ege Bölgesi’nin satış hacmi bakımından en büyük merkezi olan İncirliova Acarlar Toptancı Hali’nde yaşanan birçok sıkıntıya rağmen herkes içinde bulunduğu halden mutlu olmaya çalışıyor. Hayatın gece 03:30’da başladığı Acarlar Hali'nde at arabaları ile hizmet veren gençler, milyonlarca insanın doymasına vesile olmasına rağmen adeta ekmeğe muhtaç hayat mücadelesi veriyor. Günlük 50 TL kazandıklarında mutlu olan gençler her şeye rağmen çalışmaktan asla vazgeçmiyorlar.



Çalışkanlıkları ve kanaatkarlıkları ile bilinen Aydın’ın en yoğun nüfusuna sahip İncirliova’nın Acarlar Mahallesi’nde yaşayan yaklaşık 15 kişi sebze ve meyve üretimi ve pazarcılık yaparak hayatını idame ettiriyor. Zorlu hayat şartlarına rağmen bulundukları halde hep mutlu olan ve çalışkanlıkları ile bilinen Acarlar’da yaşayanların hayat mücadelesi görenleri şaşırtıyor. Çocuğundan gencine yüzlerce kişinin at arabası ile taşımacılık yaparak ekmek kazandığı ilçede at arabacılarının en büyük sıkıntısı işsizlik. Yükün ağırlığı ve mesafenin uzaklığına göre 5 TL ile 20 TL arasında değişen fiyatlarla sefer yapan at arabacılar her şeye gelen zamma rağmen kendilerine zam yapılmamasından dertliler. Ege Bölgesi’nin tamamında tezgah açan, Türkiye’nin 81 vilayetine gıda maddesi gönderilen Acarlar halinde çalışanlar, milyonlarca kişinin doyması için çalışırken kendilerinin bir lokma ekmek için verdikleri mücadele objektiflere bu şekilde yansıdı.



“50 lira kazanırsak mutlu oluyoruz”



Çocukluğundan bu yana Acarlar Halinde çalıştığını hatta at arabası üzerinde büyüdüğünü belirten Yaşar Kızıl, kardeşi ile birlikte evin ve ekmek tekneleri atın karnını doyurmak için mesai harcadıklarını belirttiler. Yazın ekmek tekneleri atın karnını çevreden topladıkları otlarla doyurduklarını kışın ise atın yem giderini karşılamakta güçlük yaşadıklarını belirten Yaşar Kızıl, “Maalesef para kazanmak çok zorlaştı. Bizim gibi at arabası ile ekmek kazanmak için koşturan yüzlerce kişi var. Günlük 50 TL kazandığımızda mutlu oluyoruz. Seferini 5 TL’ye çalıştığımız işler oluyor. Kimse yapmaz ama biz çaresizlikten yapıyoruz” diye konuştu.



