Kaymakam Soley Korona virüs ile mücadelede son rakamları açıkladı

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley Korona virüs ile mücadelede ilçedeki son rakamları açıkladı. Bugüne kadar görülen vaka sayısının 475 olduğunu kaydeden Soley, vaka sayılarının sıfırlanmaya çalışıldığını ifade etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 25 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs ile mücadele sürüyor. Bir yandan aşılama çalışmaları sürerken bir yandan da maske, mesafe ve hijyen kuralları denetimleri devam ediyor. Korona virüsten etkilenen Karacasu ilçesinde aktif vaka sayısı sıfırlanmaya çalışılıyor. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, ilçede bu güne kadar toplam vaka sayısının 475 olduğunu kaydederek, "Şu an için aktif vaka sayımız 6, bugün iyileşen vaka sayımız 3, bugüne kadar iyileşen sayımız ise 445'tir. Ayrıca 24 kişi de Korona virüse yenilerek hayatını kaybetti. 4 vakamızın tedavisi evlerinde, 2 vakamızın tedavisi hastanede sürmekte olup, hastanedeki 1 hasta da entübe durumdadır. Yakın temas nedeniyle evlerinde izole edilen kişi sayısı 1, vaka temastan dolayı izole edilen konut sayısı ise 4'tür. Salgın, 13 Ocak günü Alemler Mahallemizde baş gösterip, hızlı bir yayılım ve artış içerisine girmişse de yerinde ve zamanında alınan kararlar sonucu bu atak da kısa süre içerisinde kontrol altına alınmış, tehlike kısa sürede engellenmiştir" dedi.

"Yeni vaka çıkmaz ise sayı sıfırlanacak"

İlçede 26 Ocak akşamı gece yarısından itibaren yeni vakanın görülmediğini ifade eden Kaymakam Soley, "Alemler Mahallesi'nde önceden öngörmediğimiz şekilde baş gösteren durum, salgınla mücadele hedeflerimizi etkilememiş ve Ocak ayı başında koyduğumuz hedefe ulaşılarak, vaka, aktif vaka, temaslı, izole konut sayılarında tekli rakamlara ulaşılmıştır. 26 Ocak 2021 akşamı gece yarısından bu yana ilçemizde yeni vaka meydana gelmemiştir. Devlet hastanesindeki entübe durumdaki 1 hastamız dışında 10 Şubat ayı itibari ile yeni vaka çıkmaz ise diğer vakaların da iyileşeceği ilçemizde vaka sayısının sıfır olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Karacasu halkına salgınla mücadelede gösterdikleri kararlılık için teşekkür eden Soley, "Kurallara uyup, bizleri destekledikleri için ilçe halkına ve salgın yönetiminde görev alan tüm personele teşekkür ediyorum. Özverili çalışmalar sayesinde el birliği ile bu duruma geldik" diye konuştu.



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