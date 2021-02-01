Ziraat Fakültesi desteğiyle kuraklığa dayalı pamuk tohumu geliştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesinin, TÜBİTAK desteği ile bazı kamu kurumları ve özel bir firma iş birliğiyle ile geliştirdiği kuraklığa dayanıklı pamuk tohumları, toprakla buluşmayı bekliyor.

ADÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Başal, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Doğanlar, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Volkan Sezener ve özel bir tohum firması tarafından uzun süre yapılan çalışmalar sonunda, suya daha az ihtiyaç duyulan “Sahra” ve “Solmaz” adlı iki pamuk tohum çeşidi geliştirildi. İlgili özel firma, Tarım ve Orman Bakanlığından üretim izni aldı.

İki çeşidin verim ve lif kalitesi olarak farklı olduğunu belirten Prof. Dr. Hüseyin Başal, "Klasik ve modern ıslahı birlikte kullanarak bu çeşitleri geliştirdik. Verimi belirleyen en önemli kriter sudur. Kuraklık yıllarında sulama suyunda kısıtlama yapmak zorundaysanız bu çeşitteki verim kaybı diğer çeşitlere göre daha düşük olacaktır. Bundan sonra yeni bir çeşit geliştirileceği zaman bu çeşitler güvenli gen kaynağı olarak kullanılacak. Yani melezlemede ana ve baba çeşit olarak da kullanılacak. İki çeşidin özellikleri farklı, alternatif sunmak istedik. Verimleri ve lif kaliteleri arasında farklar var. Üreticiyi sadece tek çeşide maruz bırakmak yerine istediğini tercih etsin istedik." dedi.

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