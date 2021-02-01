Efeler Belediyesi korona virüs tedbirlerine devam ediyor

Efeler Belediyesi korona virüs salgınına karşı tedbiri elden bırakmazken, dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınına karşı sürdürdüğü yoğun mesaisine devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları her gün rutin olarak mesai başlamadan önce belediye hizmet binasını ve her meclis toplantısı öncesi Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu’nu dezenfekte ettiği gibi, salgınla mücadelede vatandaşların tüm dezenfeksiyon taleplerini de ücretsiz olarak karşılamaya devam ediyor. Ayrıca Efeler Belediyesi, Eski Otogar Zabıta Çıkış Noktasında; Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 09.30 19.00 saatleri arasında vatandaşların araçlarını da ücretsiz dezenfekte etmeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.