İsmail Cem Bako Nazilli Belediyespor'da

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NAZİLLİ, (DHA) - Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor sol kanat İsmail Cem Bako'yu kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Altınordu'dan İsmail Cem Bako´yla 2021-2022 sezonu için satın alma opsiyonuyla 2020-2021 sezonu sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlanmıştır. Yeni transferimiz İsmail Cem Bako´ya ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Futbola 2013 yılında Malkara Belediyespor altyapısında başladıktan sonra Çanakkale Dardenelspor altyapısına transfer olan 19 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa ve Alanyaspor´un genç takımlarında forma giydi. Oyuncu sezon başında Alanyaspor´dan Altınordu´ya transfer olmuştu.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2021-02-01 12:36:30



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