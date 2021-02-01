Aydın’a kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Aydın’da bugün akşam saatlerinden itibaren görülmesi beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Aydın merkez ve batısında (İncirliova, Germencik, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine) kuvvetli (3060 kg/m2), kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke ve Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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