Aydın’da 290 gram metamfetamin ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 98 şüpheli hakkında işlem yapılırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın il genelinde 25 Ocak 2021 31 Ocak 2021 tarihleri arasında 82 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 98 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 26,66 gram Esrar, 290,074 gram Metamfetamin, 10,24 gram Sentetik Kannabinoid, 25 gram Kubar Esrar, 8 adet Sentetik Ecza, 8 gram Eroin, 1 adet Ectasy, 3 adet diğer Sentetik haplar ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.