Aydın’da 290 gram metamfetamin ele geçirildi

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 98 şüpheli hakkında işlem yapılırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın il genelinde 25 Ocak 2021 31 Ocak 2021 tarihleri arasında 82 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 98 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 26,66 gram Esrar, 290,074 gram Metamfetamin, 10,24 gram Sentetik Kannabinoid, 25 gram Kubar Esrar, 8 adet Sentetik Ecza, 8 gram Eroin, 1 adet Ectasy, 3 adet diğer Sentetik haplar ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.