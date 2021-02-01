Kuşadası’nda hedef 12 ay turizm Kuşadası sağlık turizminin de merkezi olacak

Kuşadası Belediyesi tarafından turizmi çeşitlendirme ve 12 aya yayma hedefi ile yürütülen çalışmalar sürüyor. Kuşadası’nın jeotermal enerji potansiyelini sağlık turizmi alanında kullanmak üzere bugüne kadar 4 kilometrelik sıcak su isale hattı döşeyen Kuşadası Belediyesi 5 turistik tesise termal su veriyor.

Uzun yıllardır güneşdenizkum turizmi ile ön plana çıkan turizm cenneti Kuşadası, sağlık turizmi alanında sahip olduğu potansiyeli daha etkin ve verimli bir biçimde kullanmak üzere çalışmalarına hız verdi. Davutlar Mahallesi’nde bulunan Kuşadası Belediyesi’ne ait iki jeotermal kuyu aracılığıyla termal su verilen turistik tesis sayısı 5’e yükseldi. Bu kuyulardan ilki 845 metre derinliğe ve 58 derece sıcaklığa sahip. 2300 hektarlık işletme sahasına sahip bu kuyu aracılığıyla birisi yatırım aşamasında olan 4 turistik tesise termal su veriliyor. 250 metre derinliğe ve 42 derece sıcaklığa sahip ikinci kuyudan ise beş yıldızlı bir tesise termal su ulaştırılıyor.

"Hedef iki yeni kuyu daha"

Bugüne kadar 4 kilometrelik termal sıcak su isale hattı döşeyen Kuşadası Belediyesi, bu rakamı yeni yatırımlar için 12 kilometreye çıkarma hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Güzelçamlı Mahallesi’nde yapılan etüt çalışmaları ile 2 adet yeni kuyu daha açılması amaçlanıyor. Yeni kuyular aracılığıyla Güzelçamlı bölgesinde bulunan turistik tesislerin de 12 ay turizm yapabilmeleri hedefleniyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nın çok önemli bir alternatif turizm potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekerek “Kentimizin farklı alanlarda sahip olduğu potansiyeli sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde en verimli biçimde kullanmak istiyoruz. Davutlar ve Güzelçamlı bölgemiz sağlık turizmi yapmaya çok uygun bir jeotermal potansiyele sahip. Bu bölgemiz doğal ve çevresel koşulları ile de sağlık turizmi açısından çok elverişli. Bu avantajlarımızı kullanarak Kuşadası’nı sağlık turizmi alanında da merkez haline getirmeyi hedefliyoruz. Yeni kuyular açmak ve yeni isale hatları döşeyerek daha çok turistik tesise termal su ulaştırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor” dedi.



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