İndirim sevdası, koronayı unutturdu Kampanyayı duydular, sosyal mesafeyi unuttular

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir mağazada düzenlenen indirim kampanyasında uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, koronavirüse adeta davetiye çıkardı.



Covid19 ile mücadele kapsamında denetimler sıkı bir şekilde devam ederken Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir mağazada kampanya yapılması üzerine vatandaşlar, mağazaya akın etti. Mağaza önünde uzun süreli kuyruklar oluşturan vatandaşların sosyal mesafeyi unutmaları ise adeta koronaya davetiye çıkardı. Yaşanan kuyruğu gören duyarlı vatandaşlar ise mağaza yönetimi ve sosyal mesafeyi unutan vatandaşlara tepki gösterdi. Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların oluşturduğu kuyrukta zaman zaman da sıra tartışmaları yaşandı.

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