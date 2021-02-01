Aydın´da usulsüz avlanan 2 kişi yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda usulsüz şekilde avlanırken suçüstü yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ekipleri, dün, Kafa Bölgesi mevkisindeki avlaklarda, av koruma ve kontrol çalışması yaptı. Yapılan çalışmada avlanmanın yasak olduğu Milli Park sınırları içerisinde avcılık yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Bölgede av koruma ve kontrol çalışmalarının düzenli olarak devam edeceği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Burhan CEYHAN
2021-02-01 19:12:06
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