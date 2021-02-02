Efeler Kaymakamlığı 2020 yılında ihtiyaç sahiplerine 64 milyon TL destek sağladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler Kaymakamlığı 2020 yılında ihtiyaç sahiplerine 64 milyon TL destek sağladı

İHA

Efeler Kaymakamlığı 2020 yılında ihtiyaç sahiplerine 64 milyon TL destek sağladı

Efeler Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2020 yılı faaliyet raporu açıklanırken, ilçede ihtiyaç sahiplerine 64 milyon TL ayni ve nakdi yardım yapıldığı belirtildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahipleri vatandaşları Efeler Kaymakamlığı yalnız bırakmıyor. İlçe genelinde geçtiğimiz yıl ihtiyaç sahiplerine 64 milyon 441 bin 79 lira ayni ve nakdi yardım yapıldı. Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2020 yılı faaliyet raporunda açıklanan bilgilere göre bu yardımların 1 milyon 863 bin 405 lirası ayni, 62 milyon 577 bin 673 lirası da nakdi yardım olarak sağlandı.

Efeler Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Efeler sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlar kişisel müracaatları veya kaymakamlıkça tespit ediliyor. Sosyal yardım ve inceleme görevlilerince hane incelemesi yapılarak, hane inceleme raporu düzenleniyor. Hazırlanan bu raporlar Efeler Kaymakamı Cemal Şahin başkanlığında ilgili kurum amirleri, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından her hafta düzenli olarak görüşülerek karara bağlanıyor. Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından alınan kararlar anayasanın sosyal devlet anlayışı ilkesi doğrultusunda ve ilgili mevzuat çerçevesinde muhtaç vatandaşların hak ettikleri refah seviyesine ulaşmalarının sağlanması amacıyla doğruluk, eşitlik ve nesnellik kriterlerine bağlı kalınarak alınıyor. Bu doğrultuda Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın 2020 yılı içerisinde barınma, kira, yakacak, ev eşyası, doğal afet, sağlık, eğitim, giyim ve benzeri gibi 4 milyon 191 bin 297 lira olan yardımı vakfın öz kaynaklarından, engelli aylığı, yaşlı aylığı, şartlı eğitim, şartlı sağlık, şartlı gebelik, öksüzyetim, elektrik tüketim desteği, muhtaç asker ailesi ve muhtaç asker çocuğu ve benzeri yardımların 58 milyon 386 bin 376 TL'si merkezi fondan olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 62 milyon 577 bin 673 TL nakdi yardımda bulundu. Vakfımız ayrıca 1 milyon 626 bin 324 TL yakacak, 237 bin 81 TL gıda olmak üzere vatandaşlarımıza toplam 1 milyon 863 bin 405 TL ayni yardımda bulunmuştur. Böylece vakfımız üzerinden 2020 yılında vatandaşlarımıza ulaştırılan ayni ve nakdi yardımlar toplamı 64 milyon 441 bin 79 TL olmuştur"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın´da usulsüz avlanan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Aydın´da usulsüz avlanan 2 kişi yakalandı
İndirim sevdası, koronayı unutturdu Kampanyayı duydular, sosyal mesafeyi unuttular
YEREL HABERLER İndirim sevdası, koronayı unutturdu Kampanyayı ...
Kuşadası’nda hedef 12 ay turizm Kuşadası sağlık turizminin de merkezi olacak
YEREL HABERLER Kuşadası’nda hedef 12 ay turizm Kuşadası sağlık ...
Aydın’da 290 gram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Aydın’da 290 gram metamfetamin ele geçirildi
17 yıl hapis cezası olan şahıs Çine’de yakalandı
YEREL HABERLER 17 yıl hapis cezası olan şahıs Çine’de yakalandı
Aydınlatma direğine çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Aydınlatma direğine çarpıp, takla atan otomobilin ...
Nazilli Orman İşletmede Karakaya göreve başladı
YEREL HABERLER Nazilli Orman İşletmede Karakaya göreve başladı
Aydın dört mevsimi aynı günde yaşıyor
YEREL HABERLER Aydın dört mevsimi aynı günde yaşıyor
Aydın’a kuvvetli sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Aydın’a kuvvetli sağanak yağış uyarısı
2020 yılında Aydın’da 1182 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 2020 yılında Aydın’da 1182 aranan şahıs yakalandı
Aydın'da çekildi, Tahran'da gösterime girdi
YEREL HABERLER Aydın'da çekildi, Tahran'da gösterime girdi
Didim’de iki ayrı dosyadan aranan hırsız son işinde yakalandı
YEREL HABERLER Didim’de iki ayrı dosyadan aranan hırsız son işinde ...
Aydın’da 2020 yılı orman değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da 2020 yılı orman değerlendirme toplantısı ...
İsmail Cem Bako Nazilli Belediyespor'da
YEREL HABERLER İsmail Cem Bako Nazilli Belediyespor'da
Eşinin katiline verilen cezaya itiraz etti, 'ağırlaştırılmış müebbet' istedi
YEREL HABERLER Eşinin katiline verilen cezaya itiraz etti, ...
Kuyucak Belediyesi, Uzaktan Eğitim Sınıfı’nı hizmete sundu
YEREL HABERLER Kuyucak Belediyesi, Uzaktan Eğitim Sınıfı’nı hizmete ...
Efeler Belediyesi korona virüs tedbirlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi korona virüs tedbirlerine devam ...
Ziraat Fakültesi Akademik Kurul toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Ziraat Fakültesi Akademik Kurul toplantısı ...
11 ayrı dosyadan aranan şahıs Aydın'a yakalandı
YEREL HABERLER 11 ayrı dosyadan aranan şahıs Aydın'a yakalandı
Ziraat Fakültesi desteğiyle kuraklığa dayalı pamuk tohumu geliştirildi
YEREL HABERLER Ziraat Fakültesi desteğiyle kuraklığa dayalı pamuk ...
Karacasu Belediyesi Yaykın Mahallesi'ni dezenfekte etti
YEREL HABERLER Karacasu Belediyesi Yaykın Mahallesi'ni dezenfekte ...
Kaymakam Soley Korona virüs ile mücadelede son rakamları açıkladı
YEREL HABERLER Kaymakam Soley Korona virüs ile mücadelede son ...
Çine’de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çine’de trafik kazası: 1 yaralı
Milyonlarca insanı doyuruyorlar, kendileri ekmeğe muhtaç Egeyi doyuran şehrin atlı çocukları günlük 50 lira kazanınca mutlu oluyorlar
YEREL HABERLER Milyonlarca insanı doyuruyorlar, kendileri ekmeğe ...