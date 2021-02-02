Efeler Kaymakamlığı 2020 yılında ihtiyaç sahiplerine 64 milyon TL destek sağladı

Efeler Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2020 yılı faaliyet raporu açıklanırken, ilçede ihtiyaç sahiplerine 64 milyon TL ayni ve nakdi yardım yapıldığı belirtildi.



Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahipleri vatandaşları Efeler Kaymakamlığı yalnız bırakmıyor. İlçe genelinde geçtiğimiz yıl ihtiyaç sahiplerine 64 milyon 441 bin 79 lira ayni ve nakdi yardım yapıldı. Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2020 yılı faaliyet raporunda açıklanan bilgilere göre bu yardımların 1 milyon 863 bin 405 lirası ayni, 62 milyon 577 bin 673 lirası da nakdi yardım olarak sağlandı.



Efeler Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Efeler sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlar kişisel müracaatları veya kaymakamlıkça tespit ediliyor. Sosyal yardım ve inceleme görevlilerince hane incelemesi yapılarak, hane inceleme raporu düzenleniyor. Hazırlanan bu raporlar Efeler Kaymakamı Cemal Şahin başkanlığında ilgili kurum amirleri, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından her hafta düzenli olarak görüşülerek karara bağlanıyor. Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından alınan kararlar anayasanın sosyal devlet anlayışı ilkesi doğrultusunda ve ilgili mevzuat çerçevesinde muhtaç vatandaşların hak ettikleri refah seviyesine ulaşmalarının sağlanması amacıyla doğruluk, eşitlik ve nesnellik kriterlerine bağlı kalınarak alınıyor. Bu doğrultuda Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın 2020 yılı içerisinde barınma, kira, yakacak, ev eşyası, doğal afet, sağlık, eğitim, giyim ve benzeri gibi 4 milyon 191 bin 297 lira olan yardımı vakfın öz kaynaklarından, engelli aylığı, yaşlı aylığı, şartlı eğitim, şartlı sağlık, şartlı gebelik, öksüzyetim, elektrik tüketim desteği, muhtaç asker ailesi ve muhtaç asker çocuğu ve benzeri yardımların 58 milyon 386 bin 376 TL'si merkezi fondan olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 62 milyon 577 bin 673 TL nakdi yardımda bulundu. Vakfımız ayrıca 1 milyon 626 bin 324 TL yakacak, 237 bin 81 TL gıda olmak üzere vatandaşlarımıza toplam 1 milyon 863 bin 405 TL ayni yardımda bulunmuştur. Böylece vakfımız üzerinden 2020 yılında vatandaşlarımıza ulaştırılan ayni ve nakdi yardımlar toplamı 64 milyon 441 bin 79 TL olmuştur"



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