Kaplan’dan darbecilerin unutturduğu Aydınlı bakana vefa Darbeciler unutturdu, Başkan Kaplan unutmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaplan’dan darbecilerin unutturduğu Aydınlı bakana vefa Darbeciler unutturdu, Başkan Kaplan unutmadı

İHA

Kaplan’dan darbecilerin unutturduğu Aydınlı bakana vefa Darbeciler unutturdu, Başkan Kaplan unutmadı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın projelerinden olan Koçarlı Belediyesi hizmet binasında Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının hatırasını da yaşatacak. Binanın giriş kısmında Başkan Kaplan’ın isteği üzerine 27 Mayıs Darbesi’nin ilk şehidi olan dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik’in rölyefi de bulunacak.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın Cumhuriyetin 98. yıldönümü olan 29 Ekim 2021’de tamamlanacağını açıkladığı ve ilk kazmanın 1 Aralık 2020’de vurulduğu Koçarlı Belediyesi Hizmet Binası yapım işi tüm hızıyla devam ederken, binanın mimari projesinin detayları da belli oldu. Aydınlı Mimar Emin Bircan’ın çizdiği projede, Başkan Kaplan’ın isteği üzerine binanın giriş kısmında Merhum Başbakan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın yanı sıra Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun, 27 Mayıs Darbesi’nin ilk şehidi olduğunu ifade ettiği, dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik’in de rölyefi yer alacak. Kompozisyonunu bizzat Başkan Kaplan’ın hazırladığı mimari projenin detaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada, dönemin darbe yönetimince intihar ettiği öne sürülerek unutturulan 101112. Dönem Aydın Milletvekili Merhum Gedik ile birlikte demokrasi şehitlerinin hatırasını yaşatacak olmaktan ötürü mutluluk duyduklarını söyleyen Mimar Bircan, projede yer almasının kendisi için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

"Unutulan Namık Gedik'in hatırası yaşatılacak"
Başkan Kaplan’ın geçtiğimiz yıl Kasım ayında yüklenici firmayla sözleşme imzalamasının ardından 'ayın en anlamlı imzası' olarak kamuoyuna duyurduğu proje, Türkiye’de aynı zamanda emniyet binasıyla birlikte hizmet verecek olan tek bina olmasının yanında Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının hatırasını da yaşatacak. Projede Başkan Kaplan’ın isteği üzerine, Koçarlılı Merhum Başbakan Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın yanı sıra 27 Mayıs 1960’daki askeri darbenin ardından tutuklu bulunduğu Harp Okulu penceresinden atlayarak intihar ettiği öne sürülen dönemin İçişleri Bakanı, 101112. Dönem Aydın Milletvekili Merhum Gedik’in de binanın giriş kısmındaki sütunlarda rölyefi bulunacak. Koçarlı Belediye Hizmet Binası’nın mimari projesiyle ilgili bilgilendirmede bulunan Mimar Emin Bircan, “Merhum Namık Gedik, demokrasi şehitlerimizi anarken ne yazık ki unuttuğumuz bir değerdir ve darbenin ilk şehididir. Başkanımız Nedim Kaplan’ın isteği üzerine, merhum Namık Gedik’e de bu sütunlarda yer vererek hatırasını yaşatacağız” dedi.

"Koçarlı'nın otel ihtiyacını da karşılayacak"
Koçarlı Belediyesi hizmet binasının, yaklaşık bin metrekare kapalı alana oturan bir bina olacağını söyleyen Mimar Bircan, “Binada Koçarlı yeni emniyet binası, belediye misafirhanesi, yaşlı merkezi, kadın merkezi, gençlik merkezi ve halk kütüphanesi de bulunacak. Bu anlamda da belediye hizmet binası, Türkiye’de örnek teşkil edecek ilk ve tek bina olmasıyla da farkını ortaya koyacak. Ayrıca binanın bodrum katında 400 kişilik kültür merkezinin yanı sıra zemin katta da dükkanlar bulunacak. Yine alt katta, pazara gelen kadınların aynı zaman da istirahat edebileceği bir kısım yer alacak. Üst katında 25 odalık bir otel katı ve yine teraslı bir restorana da projede yer verdik. Bunlar ilçenin ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede olarak Koçarlı Belediye Başkanımız Nedim Kaplan’ın isteği üzerine projeye konuldu. İlçede halihazırda bir otel yok. Dışarıdan gelen öğrenciler ve ilçeyi ziyaret edenlerin de konaklayabileceği bu otel, Koçarlı’da bugüne kadar olmayan misafirhane ve otel ihtiyacını da karşılamış olacak” diye konuştu.

"Kendi elektriğini kendi üretecek"
Akıllı bina olarak tasarlanan belediye hizmet binasının aynı zamanda kendi elektriğini de kendisinin üreteceğini belirten Mimar Bircan, “Üstündeki güneş panelleri sayesinde binamız kendi elektriğini üretecek. AnadoluSelçuklu mimarisinin modern mimariye yansıması şeklinde hayata geçecek olan binamız bizim kültürümüze ait bir görünüme sahip olacak. Şu da var ki Koçarlı’nın kendi öz kültüründe de Anadolu Selçuklu döneminin izlerini görmek mümkün olduğu için binamızın mimarisi, ilçemizle de özdeşleşecek. Bunun yanında Merhum Başbakanımız Adnan Menderes’in memleketine kazandırılacak olan binanın giriş kısmındaki dört tane sütunda demokrasi şehitlerimizin de hatırası yaşatılacak. Bu sütunlarda, merhum Başbakanımız Menderes ile birlikte Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın yanı sıra dönemin İçişleri Bakanı, 3 dönem Aydın Milletvekilliği yapmış, unutulan Namık Gedik’in de rölyefi bulunacak. Merhum Namık Gedik, demokrasi şehitlerimizi anarken unuttuğumuz bir değerdir ve 27 Mayıs darbesinin ilk şehididir. Başkanımız Nedim Kaplan’ın isteği üzerine, Namık Gedik’e de bu sütunlarda yer vererek hatırasını yaşatacağız” dedi.

"Bina kompozisyonunu Başkan Kaplan hazırladı"
Koçarlı Belediyesi hizmet binasının giriş kısmında demokrasi şehitlerinin rölyeflerine yer verilecek sütunların, aynı zamanda Türkiye’de Adnan Menderes ile birlikte çok partili sisteme geçiş sürecini ve dolayısıyla demokrasinin yükselişini de sembolize edeceğini belirten Mimar Bircan, “Bu sütunlar demokrasinin yükseldiği sütunlardır. Koçarlı Belediye Başkanımız Nedim Kaplan’ın ilçenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırladığı kompozisyona göre çizdiğimiz mimari proje, bu anlamda da ‘Demokrasi Şehitlerimiz’ için vefa projesi olma özelliği de taşıyor. Başkanımız Nedim Kaplan, özellikle Menderes ve arkadaşlarının hatırasının da binada yaşatılmasını istedi. Tüm bu hazırlanan projenin neyi ifade edeceği, ilçenin hangi ihtiyaçları karşılayacağına kadar binanın tüm vizyonunda, Başkanımız Nedim Kaplan’ın fikirleri ve öngörüleri söz konusudur. Merhum Menderes ve arkadaşlarının hatırasının yaşatılacağı mimari bir projenin içerisinde yer almak da demokrat bir aileden gelen benim için ayrı bir gurur kaynağı ve iftihar vesilesidir. Allah bize meslek hayatımızda bunu da nasip etti, bu yüzden çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Efeler Kaymakamlığı 2020 yılında ihtiyaç sahiplerine 64 milyon TL destek sağladı
YEREL HABERLER Efeler Kaymakamlığı 2020 yılında ihtiyaç sahiplerine ...
Aydın´da usulsüz avlanan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Aydın´da usulsüz avlanan 2 kişi yakalandı
İndirim sevdası, koronayı unutturdu Kampanyayı duydular, sosyal mesafeyi unuttular
YEREL HABERLER İndirim sevdası, koronayı unutturdu Kampanyayı ...
Kuşadası’nda hedef 12 ay turizm Kuşadası sağlık turizminin de merkezi olacak
YEREL HABERLER Kuşadası’nda hedef 12 ay turizm Kuşadası sağlık ...
Aydın’da 290 gram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Aydın’da 290 gram metamfetamin ele geçirildi
17 yıl hapis cezası olan şahıs Çine’de yakalandı
YEREL HABERLER 17 yıl hapis cezası olan şahıs Çine’de yakalandı
Aydınlatma direğine çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Aydınlatma direğine çarpıp, takla atan otomobilin ...
Nazilli Orman İşletmede Karakaya göreve başladı
YEREL HABERLER Nazilli Orman İşletmede Karakaya göreve başladı
Aydın dört mevsimi aynı günde yaşıyor
YEREL HABERLER Aydın dört mevsimi aynı günde yaşıyor
Aydın’a kuvvetli sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Aydın’a kuvvetli sağanak yağış uyarısı
2020 yılında Aydın’da 1182 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 2020 yılında Aydın’da 1182 aranan şahıs yakalandı
Aydın'da çekildi, Tahran'da gösterime girdi
YEREL HABERLER Aydın'da çekildi, Tahran'da gösterime girdi
Didim’de iki ayrı dosyadan aranan hırsız son işinde yakalandı
YEREL HABERLER Didim’de iki ayrı dosyadan aranan hırsız son işinde ...
Aydın’da 2020 yılı orman değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da 2020 yılı orman değerlendirme toplantısı ...
İsmail Cem Bako Nazilli Belediyespor'da
YEREL HABERLER İsmail Cem Bako Nazilli Belediyespor'da
Eşinin katiline verilen cezaya itiraz etti, 'ağırlaştırılmış müebbet' istedi
YEREL HABERLER Eşinin katiline verilen cezaya itiraz etti, ...
Kuyucak Belediyesi, Uzaktan Eğitim Sınıfı’nı hizmete sundu
YEREL HABERLER Kuyucak Belediyesi, Uzaktan Eğitim Sınıfı’nı hizmete ...
Efeler Belediyesi korona virüs tedbirlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi korona virüs tedbirlerine devam ...
Ziraat Fakültesi Akademik Kurul toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Ziraat Fakültesi Akademik Kurul toplantısı ...
11 ayrı dosyadan aranan şahıs Aydın'a yakalandı
YEREL HABERLER 11 ayrı dosyadan aranan şahıs Aydın'a yakalandı
Ziraat Fakültesi desteğiyle kuraklığa dayalı pamuk tohumu geliştirildi
YEREL HABERLER Ziraat Fakültesi desteğiyle kuraklığa dayalı pamuk ...
Karacasu Belediyesi Yaykın Mahallesi'ni dezenfekte etti
YEREL HABERLER Karacasu Belediyesi Yaykın Mahallesi'ni dezenfekte ...
Kaymakam Soley Korona virüs ile mücadelede son rakamları açıkladı
YEREL HABERLER Kaymakam Soley Korona virüs ile mücadelede son ...
Çine’de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çine’de trafik kazası: 1 yaralı