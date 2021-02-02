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Efeler Belediye Başkanı Atay, hakkındaki iddiaları yanıtladı “Cam gibi şeffafım, kimseden korkmam”

İHA

Efeler Belediye Başkanı Atay, hakkındaki iddiaları yanıtladı “Cam gibi şeffafım, kimseden korkmam”

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay meclis toplantısı sonrasında hakkındaki iddiaları cevapladı. Başkan Atay, “Cam gibi şeffafım, kimseden korkmam” dedi.
Efeler Belediyesi Şubat Ayı birinci meclis oturumu Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısı sonunda Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay hakkındaki iddialara ilişkin yaptığı konuşmada, iddiaların ispatlanmasını isteyerek bu yönde haber yapanlara da iddia sahiplerine de hainlik ve şerefsizlikle suçlayıp sert bir dille eleştirdi.

“Oğlumun makam odası varmış, bunu ispatlamayan şerefsizdir”
Başkan Atay oğlunun belediyede makam odası olduğu iddiaları ile ilgili olarak, “Eymen Atay Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezundur. Avukatlık yapmaktadır. İngiltere’de dil okulunda eğitim aldı ve döndü. Bunu bilginize sunmak istiyorum. Oğlumun Efeler Belediyesi’nde makam odası olduğu iddia edildi. Bu iddiada bulunan kişi, bunu ispatlamazsa şerefsizdir. Oğlumla ilgili olarak Efeler Belediyesi’nde İmar Müdürlüğü koridorlarında dolaştığına dair yalan haberde bulundular. İmar Müdürü’ne soruyorum; Benim oğlum, Avukat Eymen Atay tek bir kez bile İmar Müdürünün odasına veya müdürlüğünün kullandığı odalara geldi mi? Bu haberi yapan da haindir, alçaktır, namussuzdur. Efelerspor’u oğlum için kurmuşum. Oğlum Efelerspor Kulübünün sekreteriymiş. Efelerspor Kulübü Derneği Başkanı benim. Geçen yıl şampiyon oldu, eğer amatör maçlar oynanırsa bu sene de şampiyon olacaktır. Efelerspor Kulübü’nü kurma nedenim, Efeler Aydın’ın en büyük ilçesi, bir tane bile profesyonel spor kulübü yok. Süper Lige kadar hedeflerimiz var fakat bunu dökme su ile yapamazsınız. Altyapısını gerçekleştirmeniz lazım. Altyapısını da gerçekleştirdik. Gençlerbirliği Altyapı Koordinatörü Seçkin Bey 10 gün içinde Efelerspor’un altyapı koordinasyonunu gerçekleştirdi. Şu anda Efelerspor’da 202 çocuk futbol okuluna gidiyor. 32 tanesi lisanslı oyuncu, diğer 170 çocuğumuz Efelerspor Kulübünün altyapısında çalışmalarını sürdürüyor. Süper Amatör Ligdeki teknik direktörlerimiz haricinde 4 antrenörümüz 170 çocuğumuzla ilgileniyor ve 170 çocuğumuz 14’ ü kız çocuğudur. Anneleri babaları çocuklarını bizim kulübümüzün antrenmanlarına getiriyorlar. Yalnız futbolda da değil, atletizm satranç ve briçte de sporcularımız var. 202 çocuğun futbola olan isteklerini karşılamak ve yeteneklerini ortaya çıkarma konusunda çaba harcadığı için, işinden zaman ayırarak bu konuda büyük çabalar gösterdiği için, oğlum Avukat Eymen Atay’a teşekkür ederim” dedi.
“Kardeşim Eralp Atay’a 3 müdürlük verdiğim doğru”
Kardeşi Eralp Atay’a 3 tane müdürlük verdiğinin doğru olduğunu ama üçünden de maaş aldığının doğru olmadığını ifade eden Başkan Atay, “Kardeşim Eralp Atay, DSİ’de kurum hekimiydi. 2 dönem Aydın Tabip Odası Başkanlığı yaptı. 2 yıl da Türk Tabipleri Birliği’nin genel yönetiminde bulundu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin Aydın Şube Kurucu Başkanıdır. Galatasaraylılar Derneğinin de kurucu başkanıdır. Liyakata uygun değilse gereğini yapacağım dedim, liyakata uygundur dediniz. Çok teşekkür ederim. 3 tane müdürlük vermişim, doğru. Sanki benim kardeşimin 3 ayrı müdürlükten, 3 ayrı maş aldığı iddiasındalar. Halbuki Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden aldığı ücret var, diğer müdürlüklerden alamaz, yasal değil. Aldığı iddiasındalar. İtibarsızlaştırmak istiyorlar, kardeşimi ve oğlumu başka birileriyle kıyaslamak istiyorlar. Mezarlıklar Müdürlüğü’ne verdim kardeşimi. Yolsuzluklar vardı. Suç duyuruları elimde. İnsanların ifadeleri burada. Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden para aldı, deniliyor. Hukuk İşlerine verdim kardeşimi. 3 dosyada dava açma süresi geçmiş, 2 dosyada da temyiz süreleri geçirilmiş. 3 avukatın bilgisayarları farklı, hepsinin tebligatı diğer kişiden gelen tebligatı görmüyor. 20 gün izin alınsa, bu 20 gün içerisinde, onu diğer arkadaşları görmediği için bir sürü hak düşürücü şeyler ortaya çıkacak. Bunları düzenledik. Hepsini gerçekleştirdik. Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde belirli bir süre görev yaparsa, Hukuk İşleri Müdürü belirli bir ücret alıyor. Kardeşim de Hukuk İşleri Müdürlüğü yaptı, 1 yıllık görev süresinde olduğu için Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden 6 bin 244 lira 25 kuruş aldı. Eralp Atay bu parayı elini bile sürmeden Aralık ayında Efeler Belediyesi’ne hibe etti. Birilerinden korktuğumuz için bunu yapmadık. Aileden gelen ahlak ve namus nedeniyle yaptık. Kardeşim Eralp Atay’a da çok teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.
“Muharrem İnce ile görüşmedim”
Başkan Atay, Muharrem İnce ile görüşmediğini de belirterek, “Muharrem İnce’nin partisine katılıyor yazıldı. Ne Muharrem İnce ile görüştüm, ne o kuruldan bir kişi ile görüştüm, kimse ile görüşmedim. M, harfi bile geçmedi nasıl böyle bir şey yazabilirsin, bu sahtekarlık, namussuzluk, şerefsizliktir. Bir yıldır susuyorum. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak; kim ne derse 10 katı karşılığını alacak” dedi.
Başkan Atay son olarak Çeşme’de evi olduğu iddialarını da cevap vererek, “Çeşmede ne benim ne sülalemin bir metrekare yeri yoktur” diyerek iddiaları yalanladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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