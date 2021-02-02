Nazilli Gençlik Merkezi'nin Müdürü Taşdemir, göreve başladı

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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Nazilli Gençlik Merkezine, Gençlik Merkezi Müdürü olarak atanan Önder Baycan Taşdemir yeni görevine başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında Gençlik Merkezi Müdürü olarak atanan Önder Baycan Taşdemir, Nazilli Gençlik Merkezinde göreve başladı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Nazilli Gençlik Merkezi Müdürü olarak atanan Önder Baycan Taşdemir’e hayırlı olsun dileklerinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.



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