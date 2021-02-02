Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre alacak verecek sebebiyle meydana gelen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Olay, Efeler ilçesi Ata Mahallesi’nde 20.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 32 yaşındaki N.Ö. alacak verecek sebebiyle D.E. ve K.D. ile görüştü. Kısa sürede kavgaya dönen görüşmede N.Ö. bacağından bıçaklandı. Bıçaklayan şahıslar 09 DG 390 plakalı olay yerinden kaçarken, yaralı N.Ö. kendi imkanlarıyla Atatürk Devlet Hastanesine giti. Yaralı genç hemen tedavi altına alınırken polis ekipleri olayla ilgili arama başlattı. Yapılan arama çalışmaları kapsamında kısa sürede bahse konu araçla yakalanan şüpheliler, gözaltına altındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralı gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.