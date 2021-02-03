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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nın turistik çarşılarında yenileme çalışmaları sürüyor

İHA

Kuşadası’nın turistik çarşılarında yenileme çalışmaları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin kentin turistik çarşılarında başlattığı alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Altı noktada eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, kentin ekonomisinin can damarı olan turistik çarşıları turizm sezonuna yetiştirmek için hummalı bir mesai harcıyor.
Kuşadası’nı daha modern ve estetik bir turizm kenti haline getirmek için büyük çaba sarf eden Kuşadası Belediyesi, turistik çarşılarda başlattığı alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Altı noktada 7/24 esasına göre yürütülen çalışmalar kapsamında 4 farklı kurum iş birliği ve uyum içerisinde mesai harcıyor. Bugüne kadar alt yapı işlerinin yüzde 70’inden fazlasının tamamlandığı turistik çarşılardaki taş döşeme işlemi Sağlık Caddesi ile Bülent Çağatay Sokak’ta devam ederken, Sevgi Sokak’ta tamamlandı. Sabucalı ve Öge sokaklar ile Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi’nin eksikleri de hızla gideriliyor.
Kahramanlar Caddesi’nde ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, yağmur ve içme suyu hattı döşüyor. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tesviye ve hafriyat çalışması yaparken, internet ve telefon, AYDEM ise elektrik kablolarını yeniliyor. Turistik çarşılarda gece gündüz demeden devam eden çalışmalar, vatandaşlar ve esnaf tarafından büyük bir memnuniyetle takip ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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