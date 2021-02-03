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Kuşadası Belediyesi 2020 yılında 700 kişiye iş imkanı sağlandı

İHA

Kuşadası Belediyesi 2020 yılında 700 kişiye iş imkanı sağlandı

Kuşadası Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kuşadası Hizmet Merkezi arasında imzalanan protokolle kurulan 'İşlendirme Ofisi İŞKUR Hizmet Noktası, pandemi gölgesinde geçen 2020 yılında 700 kişiye iş imkanı sağladı. Başta turizm sektörü olmak üzere, çeşitli alanlarda istihdam edilen vatandaşlar, böyle bir imkanı sunduğu için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.
Kuşadası Belediyesi'nin kent ekonomisine katkı sunmak ve ilçede istihdamı artırmak amacıyla kurduğu İşlendirme Ofisi İŞKUR Hizmet Noktası özellikle çok sayıda kişinin işsiz kaldığı pandemi döneminde iş arayanlara umut kapısı oldu.
"5 bin kişiyle yüz yüze görüşme"
İşlendirme Ofisi İŞKUR Hizmet Noktası'nda görevli personel, 2020’de iş arayan 5 bin kişiyle yüz yüze görüşme yaptı. Ayrıca, firmalarla temasa geçilip, hangi özelliklerde personel aradıklarını belirledi. Elde edilen bilgiler, özel olarak oluşturulan bir sisteme kaydedildi. İş arayanlar ile işverenler arasında bu sistem üzerinden köprü kuruldu. Bu sayede son 1 yılda 700 kişi, ilgi alanları ve becerileri doğrultusunda başta turizm olmak üzere çeşitli sektörlerde işe yerleştirildi. İş bulan vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirip, yeniden çalışmaya başladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.
Kuşadası Belediyesi'nin pandemi nedeniyle kentte yaşanan işsizlik sorununa çözüm bulmak için yoğun bir çaba sarf ettiğini belirten İşlendirme Ofisi İŞKUR Hizmet Noktası Sorumlusu Özgün Limoncu, "Kuşadası, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında geliyor. Korona virüs salgını maalesef en çok bu sektörü olumsuz etkiledi. Her şeye rağmen yaptığımız çalışmalar sayesinde geçtiğimiz yıl turizm, sanayi, sağlık ve balıkçılık sektörlerinde olmak üzere birçok kişiye iş imkânı sağladık. 2021 yılının daha iyi geçmesini umut ediyoruz. En büyük hedefimiz kentimizdeki işsizlik sorununu azaltabilmek” diye konuştu.

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