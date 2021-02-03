Söke İşletme Fakültesi personeline emeklilik sürprizi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi idari personeli Sedat Şakru'ya emeklilik sürprizi yapıldı.

ADÜ'de 1998 yılında başladığı görevinde yaklaşık 9 yıldır Söke'de görev yapan Sedat Şakru emekli oldu. İşletme Fakültesi dekanlığı özel kalemi olarak görev yaparken başarısı ve sempatisi ile beğeni toplayan Sedat Şakru'ya emeklilik sürprizi yapıldı. Söke İşletme Fakültesi dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun ile fakültenin akademik ve idari personeli mini kutlama töreni düzenledi.

Dekan Turan Akkoyun, genç yaşta emekli olan Sedat Şakru'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti, bundan sonraki yaşamında başarılar diledi.



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