Ağaçtan düşen adam yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çıktığı ağaçtan düşen bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eymir Mahallesi Arda Sokak üzerinde bulunan bahçedeki ağaca çıkan Süleyman I. (55) bir anlık dikkatsizlik sonucu yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağaçtan düşerek yaralanan Süleyman I. ambulansla Bozdoğan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.