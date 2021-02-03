Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Bayramer, Aydın Ticaret Borsası’nı ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Bayramer, Aydın Ticaret Borsası’nı ziyaret etti

İHA

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Bayramer, Aydın Ticaret Borsası’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne atanan Ahmet Bayramer, Aydın Ticaret Borsası’na nezaket ziyaretinde bulundu.
Aydın Ticaret Borsası’na gerçekleştirmiş olduğu ziyarette Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Bayramer’i, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz karşıladı.
Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Bayramer’in gerçekleştirmiş olduğu nezaket ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Bayramer’e yeni görevinde muvaffakiyetler diledi.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, gerçekleşen ziyarette Aydın Ticaret Borsası hizmet standartları ve faaliyetleri hakkında Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Bayramer’e bilgilendirmede bulundu. İlimizin kalkınması ve markalaşması adına kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışılmasının önemli olduğunu ifade eden Çondur, ortak çalışma alanlarında her konuda fikir alışverişinde bulunmaya hazır olduklarını belirtti.
Ziyaretin ardından Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Bayramer’e Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel Aydın İnciri ve Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur plaket takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağaçtan düşen adam yaralandı
YEREL HABERLER Ağaçtan düşen adam yaralandı
Atatürk’ün Aydın’a gelişi düzenlenen tören ile kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Aydın’a gelişi düzenlenen tören ile ...
Söke'de uyuşturucu ile mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Söke'de uyuşturucu ile mücadele devam ediyor
Söke’de duvar göçtü, ev askıda kaldı
YEREL HABERLER Söke’de duvar göçtü, ev askıda kaldı
Söke Belediyesi Doğanbey deresine müdahale etti
YEREL HABERLER Söke Belediyesi Doğanbey deresine müdahale etti
Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nin acı günü Hastane personeli yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü
YEREL HABERLER Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nin acı günü Hastane ...
Aydın Lisesi pandemi dönemini fırsata çevirdi
YEREL HABERLER Aydın Lisesi pandemi dönemini fırsata çevirdi
Kuşadası Belediyesi Caferli’nin özgün mimarisini koruma kararı aldı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi Caferli’nin özgün mimarisini ...
Başak Koleji öğrencileri sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Başak Koleji öğrencileri sertifikalarını aldı
Nazilli Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı ...
Kuşadası’nda metrekareye 80 kilogram yağmur düştü
YEREL HABERLER Kuşadası’nda metrekareye 80 kilogram yağmur düştü
Söke İşletme Fakültesi personeline emeklilik sürprizi
YEREL HABERLER Söke İşletme Fakültesi personeline emeklilik sürprizi
AK Partili Savaş’ın Atatürk’ün Aydın’a Gelişinin 90. Yıl Dönümü mesajı
YEREL HABERLER AK Partili Savaş’ın Atatürk’ün Aydın’a Gelişinin 90. ...
Klima motorundan çıkan yangın iş yerine zarar verdi
YEREL HABERLER Klima motorundan çıkan yangın iş yerine zarar verdi
ADH'de Kovid-19 hastaları için bekleme alanı oluşturuldu
YEREL HABERLER ADH'de Kovid-19 hastaları için bekleme alanı ...
Sahipsiz eşek, ekiplere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Sahipsiz eşek, ekiplere zor anlar yaşattı
Kızılderili kıyafeti ile dünya turuna çıktı
YEREL HABERLER Kızılderili kıyafeti ile dünya turuna çıktı
Vali Aksoy muhtarları dinledi
YEREL HABERLER Vali Aksoy muhtarları dinledi
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık; "Atatürk dört kez Aydın'a ziyarette bulundu"
YEREL HABERLER MHP Aydın İl Başkanı Alıcık; "Atatürk dört kez ...
Çaldığı kıyma makinesi ile yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı kıyma makinesi ile yakalandı
Askıda su faturası kampanyası ile 1 milyonluk fatura ödendi
YEREL HABERLER Askıda su faturası kampanyası ile 1 milyonluk fatura ...
Kuşadası Belediyesi 2020 yılında 700 kişiye iş imkanı sağlandı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi 2020 yılında 700 kişiye iş imkanı ...
Kuşadası’nın turistik çarşılarında yenileme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nın turistik çarşılarında yenileme ...
Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı