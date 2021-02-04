Köşk ilçesi Baklaköy Mahallesi'nde yapılacak olan 1218 Yaş Engelsiz Yaşam Merkezi'nin taslak projesi tamamlandı. Belediye Başkanı Nuri Güler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan projenin tamamlanması ile Köşk ilçesinin önemli bir yatırıma daha kavuşacağını söyledi.

12 18 yaş engelli çocuklara yönelik bakım, rehabilitasyon ve aile danışmanlığı hizmetlerinin sunulacağı engelsiz yaşam merkezinin taslak projesinde son aşamaya gelindiğini kaydeden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, “Engelsiz Yaşam Merkezi; ilçemizde yaşayan engelli kardeşlerimizin hayat standartlarını yükseltmek için önemli ihtiyaçların başında geliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bu konuyla ilgili başvurumuzu yaptık, onaylanmasıyla birlikte proje üzerinde çalışmalarımıza başladık. Standart projelere ek olarak, biz engelli kardeşlerimiz için daha kullanışlı ve işlevsel bir merkez yapabilmek amacıyla projemize eklemeler yapıyoruz. Taslak projemiz tamamlandı sayılır. 20 dönüm alan üzerine bloklar halinde inşaa edeceğimiz 12 18 Yaş Engelsiz Yaşam Merkezimiz 98 kişi kapasiteli olacak. Merkezimizde ortak yaşam alanlarının yanı sıra, grup eğitim alanları, biseysel eğitim alanları, engelli kardeşlerimizin gelişimlerine katkı sağlamak ve becerilerini arttırmak için iş uğraş atöylesi, çok amaçlı toplantı salonu, merkezde bulnan kardeşlerimizin aileleri için misafirhane gibi ihtiyaçları gidermek amacıyla bir çok bölüm bulunacak. Kısacası engelli kardeşlerimiz için en güzelini yapabilmenin gayreti içerisindeyiz. İnşallah en kısa zamanda projemizi dörtdörtlük tamamlayarak inşaatına başlayacağız. Herşey Köşk’ümüz için!” dedi.

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