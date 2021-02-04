Bakkaldan sigara çalan hırsız tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bakkaldan sigara çalan hırsız polis tarafından yakalanırken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Dumlupınar Mahallesi’nde bir bakkalın demir parmaklıklarını keserek sigara çalan hırsız polis ekiplerince yakalandı. 22 ayrı adli suç kaydı bulunan M. K. (23) isimli şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.