Aydın Devlet Hastanesi yoğun bakımları yenilendi

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Aydın Devlet Hastanesi'nde eskiyen alanlar yenilenerek yeni görünümüne kavuşturuldu.

Aydın'da Korona virüs vaka sayılarında yaşanan düşme ile birlikte hastanedeki yoğun bakım servislerinde tadilat çalışmaları başlatıldı. Bir yıl boyunca yoğun bir şekilde kullanılan yoğun bakım servisleri bakım ve onarımdan geçirildi. Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi, Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Üniteleri, Anjio Ünitesi, Koroner Yoğun Bakım Ünitelerinin tıbbi alanları ile hasta bekleme alanlarında tadilat çalışmaları yapılarak medikal gaz sistemleri yenilendi.



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