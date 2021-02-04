Milli park yoluna vatandaşlar önlem alınmasını istiyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na ulaşımı sağlayan karayolunun nüfus yoğunluğu ve araç kapasitesini taşıyamadığını dile getiren bölge sakinleri gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını istediler.

Kuşadası ilçe merkezinden Davutlar ve Güzelçamlı Mahallerine araçları ile giden vatandaşların yoğun şekilde kullandığı Milli Park yolu, özellikle yaz aylarında uzun araç kuyruklarıyla dikkat çekiyor. Yazlık evlerin ve ikinci konutların yoğun olduğu Karaova ve Kadıkalesi Mahalleleri’ne paralel olarak seyreden yolda artan nüfus nedeniyle artık kış aylarında da araç yoğunluğu yaşanıyor. Ayrıca günde binlerce aracın geçtiği karayolu üzerinde bulunan işletmelerin önlerinde yaşanan park sorunları nedeniyle de zaman zaman trafik güvenliği tehlikeye düşüyor.

Son dönemde yoğun şikayetlere yol açan yolla ilgili çevre sakinleri de tepkilerini dile getirdi. Araç trafiğindeki artışın gerekli önlemler alınmaması nedeniyle tehlikelere yol açtığı belirten çevre sakinleri, yetkililere çağrıda bulunarak, bu yolda sürekli kazaların yaşandığını ve insanların hayatını kaybettiğini, yolun karşısına geçmenin özellikle yaz aylarında neredeyse imkansız olduğunu, yetkililerin gerekli önlemleri almaları gerektiğini dile getirdiler.



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