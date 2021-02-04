Belediyenin tarihi koruma kararı Caferli’de sevinçle karşılandı

Kuşadası Belediyesi'nin, doğal güzelliği ile ön plana çıkan Caferli Mahallesi'nde özgün mimari yapının korunması amacıyla inşaatlarda geleneksel dokuya uygun malzeme seçimini zorunlu kılması çevreciler tarafından sevinçle karşılandı. Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Nazlı Deniz Kuruoğlu, "Kuşadası Belediyesi'ne bu konuda gösterdiği özen ve hassasiyet dolayısıyla çok teşekkür ediyorum" dedi.



Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda bulunan Caferli Mahallesi'nde, bugünlerde şenlik havası yaşanıyor. Kuşadası Belediyesi'nin 2 Şubat’taki olağan meclis toplantısında, Caferli'nin özgün mimari yapısını korumak için aldığı karar hem mahalle sakinleri hem de çevreciler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Karara göre; mahalle sınırları içerisinde yapılacak tüm yeni yapılarda, devam eden tadilat projelerinde ve iskân raporu henüz alınmamış inşaatlarda geleneksel dokuya uygun malzeme seçimi yapılacak. Aynı zamanda yöresel mimari karakterin korunmasına da hizmet edecek kararla bölgede inşa edilen betonarme yapılar bundan böyle üzeri doğal taş kaplamalı ve kiremit çatılı olacak. Alınan karar, 2014 yılından bu yana ekolojik tarım çalışmalarının da yapıldığı Caferli Mahallesi'nde çevre ve doğal yaşamın korunması açısından büyük önem taşıyor.

“ Çok mutlu olduk “

Caferli Mahallesi'nde yaklaşık 35 yıldır çiftçilik yaparak geçimini sağladığını belirten Korkut İşbilen (61), "Köyümüzde betonarme yapıların çoğalarak doğal yapıyı bozmasını istemiyoruz. Bu nedenle Kuşadası Belediyesi'nin vermiş olduğu karar bizi çok mutlu etti. Aslında biz bu kararın daha önceki yıllarda alınmasını istiyorduk. Artık bağ ve bahçelerimiz daha güvende olacak" dedi.

“ Teşekkür ediyorum “

Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Nazlı Deniz Kuruoğlu ise "Öncelikle Kuşadası Belediyesi'ne bu konuda gösterdiği hassasiyet dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Dernek olarak 2015 yılından bu yana Caferli’de çevrenin korunması ve ekolojik tarım yapılarak kadınların ilçe ekonomisine katkıda bulunması için faaliyet yürütüyoruz. Caferli, Kuşadası'nda sahip olduğu doğal güzelliği nedeniyle dikkatleri üzerine çeken bir yer. Bu karar, Caferli'nin doğal yapısı bozulmadan gelişmesini sağlayacak" diye konuştu.



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