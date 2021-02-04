Aydın’da güneşi gören kendini dışarıya attı

Aydın’da termometrelerin 26 dereceyi göstermesini fırsat bilen Aydınlılar, sokağa akın etti.

Aydın genelinde bugün artan hava sıcaklıkları ile birlikte güneşi gören vatandaşlar, parklara akın etti. Efeler Atatürk Kent Meydanı’nda bulunan termometreler Şubat ayında 26 dereceyi gösterirken güneşli havanın tadını çıkardı. Özellikle Atatürk Kent Meydanı’nda yoğunluk oluşurken, zaman zaman sosyal mesafenin de kaybolduğu gözlemlendi. Pandemi tedbirleri kapsamında denetimlerine devam eden emniyet ekipleri de vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

Efeler’deki sıcak havayı sadece Aydınlılar değil köpekler de fırsat bildi. Atatürk Kent Meydanı’nda çimlere ve kaldırım kenarlarına yatan köpekler, güneşin tadını çıkardı. Kalabalığa aldırmadan güneşin altında uyuyan köpekler, renkli görüntüler oluşturdu.

“Sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek”

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarından itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerine gelmesi bekleniyor. İl genelinde sıcaklıklar 20 dereceye kadar düşmesi beklenirken, Pazartesi günü ise yağışların başlayacağı tahmin ediliyor.

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